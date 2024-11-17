اغتيال محمد عفيف القيادي بحزب الله في غارة إسرائيلية

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أنه تم اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في غارة إسرائيلية ببيروت.

اغتيال قيادي بحزب الله

ومن جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيل: إن محمد عفيف كان هدف عملية الاغتيال ببيروت.

وتسبب القصف الإسرائيلي في أضرار بكنيسة سيدة النجاة في منطقة الحدث المجاورة للضاحية الجنوبية في بيروت.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد ذكرت تقارير إعلامية، أن غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة معركة في جنوب لبنان، وذلك بعدما وجه جيش الاحتلال دعوات لسكان لبنانيين بإخلاء منازلهم.

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية



وتصاعد الدخان والنيران بعد غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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