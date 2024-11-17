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محافظات

مكتبة الإسكندرية تستضيف حفل "حالة عود" الخميس المقبل

الحفل الموسيقي حالة
الحفل الموسيقي "حالة عود" للفنان مايكل أنسي

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي الحفل الموسيقي "حالة عود" للفنان مايكل أنسي، وذلك في تمام السابعة مساء الخميس 21 نوفمبر 2024، على خشبة المسرح الكبير بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

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مايكل أنسي عازف عود مصري تخرَّج من بيت العود العربي بالقاهرة بدرجة الامتياز، وشارك في العديد من المشروعات الموسيقية في العديد من المسارح في جميع أنحاء مصر وخارجها.


في عام 2019 بدأ مشروعه الموسيقي الخاص "حالة عود" الذي يهدف إلى تجسيد بعض المواقف والمشاعر الإنسانية والحالات الذهنية من خلال الموسيقى. وفي عام 2024 أسس"Music Town" وهي أكاديمية موسيقية متخصصة في تعليم الموسيقى والآلات المختلفة والغناء.

 

كنيسة أبي سرجة.. فيلم وثائقي جديد تصدره مكتبة الإسكندرية

 

كما  أصدرت مكتبة الإسكندرية فيلم "كنيسة أبي سرجة"، وذلك من خلال السلسلة الوثائقية: "عارف"، ويتناول الفيلم قصة وتاريخ كنيسة القديسين سرجيوس وباخوس وهما ضابطان في جيش الإمبراطورية الرومانية اعتنقا المسيحية سرًا قبل الاعتراف بها كديانة من ديانات الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث، واستشهدا في سبيلها.
وتشتهر كنيسة أبي سرجة بارتباطها الوثيق بالعائلة المقدسة خلال رحلتها إلى مصر، حيث تشرفت بكونها أحد البقاع المباركة التي نزلت بها السيدة العذراء مريم والسيد المسيح عليهما السلام ويوسف النجار.
ويعود تاريخ بناء الكنيسة إلى القرن السابع الميلادي في عهد الخليفة الأموي عبد العزيز بن مروان، وهي مبنية على الطراز البازيليكي، حيث تتكون من صالة عرضية تفتح على قاعة الكنيسة المقسَّمة إلى ثلاثة قطاعات أكبرها أوسطها. وتتميز الكنيسة بعمارتها الفريدة وبناءها بالطوب الأحمر المحروق.
كما تحتضن الكنيسة العديد من الكنوز الأثرية، منها شرقية الكنيسة الرخامية التي نفَّذها يوحنا الأرمني، بالإضافة إلى مجموعة قيمة من الأيقونات والمخطوطات والمنسوجات.
يأتي هذا الفيلم ضمن سلسلة أفلام "عارف.. أصلك مستقبلك" وهي سلسلة أفلام وثائقية تصدرها مكتبة الإسكندرية من خلال مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع إلى قطاع التواصل الثقافي، وتتناول الأفلام شتى مناحي التراث الثقافي والطبيعي في مصر والعالم، وذلك من خلال منظور غير تقليدي يستهدف النشء والشباب عبر محتوى بصري محترف مدعم بمؤثرات الجرافيك والرسوم ثلاثية الأبعاد لتحكي قصص من التراث المصري بمعظم أنواعه في إطار علمي مبسط. 

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مكتبه الإسكندرية المسرح الكبير مايكل أنسي

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