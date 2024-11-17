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ثقافة وفنون

تعديل مواعيد عرض مسرحية "مش روميو وجولييت" لهذا السبب

مسرحية مش روميو وجولييت،
مسرحية مش روميو وجولييت، فيتو

أعلن المسرح القومي، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، عن تعديل مواعيد عرض مسرحيته المميزة "مش روميو وجولييت"، وذلك لظروف الصيانة الطارئة والضرورية، حيث ستقام العروض أسبوعيا لمدة أربعة أيام هى الخميس الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يُخصص يوم الأحد لعرض "ماتينيه" في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويأتي هذا التعديل نظرًا لأعمال صيانة ضرورية لبعض الأجهزة والمعدات بالمسرح وحتى لا تضطر الإدارة إلى غلق المسرحية التى حققت نجاحا كبيرا وإقبالا جماهيريا ضخما، وبمجرد انتهاء تلك الأعمال تعود المسرحية كما كانت في مواعيدها السابقة.

مسرحية مش روميو وجولييت

مسرحية "مش روميو وجولييت" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، والبطولة للفنانين "على الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، والمطربة أميرة أحمد، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، مايكل سيدهم".

العرض من إعداد محمد السوري وعصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، إخراج عصام السيد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومريم العدل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، دعاية محمد فاضل القباني.

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المسرح القومي مسرحية مش روميو وجولييت مش روميو وجولييت الدكتور أيمن الشيوي فرقة المسرح القومي
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