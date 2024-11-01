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ثقافة وفنون

مسرحية "مش روميو وجولييت " تحقق إيرادات مليون جنيه

عرض مش روميو وجوليت،
عرض مش روميو وجوليت، فيتو

احتفل صناع العرض المسرحي "مش روميو وجوليت " عرض خاص للعمل احتفالًا بتخطي إيرادات العرض مليون جنيه خلال 72 ساعة، والعرض من بطولة  علي الحجار والنجمة رانيا فريد شوقي والنجم ميدو عادل، من إخراج عصام السيد.

 

تفاصيل مسرحية مش روميو وجوليت 

مسرحية "مش روميو وجولييت " من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، والبطولة للفنانين "على الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، والمطربة أميرة أحمد، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، مايكل سيدهم".

العرض من إعداد محمد السوري وعصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، إخراج عصام السيد، مخرج منفذ صفوت حجازي، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي.

 

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مسرحية مش روميو وجوليت مش روميو وجوليت محمد عادل علي الحجار المسرح القومي بالعتبة

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