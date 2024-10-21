الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تذاكر مجانية، أبطال "مش روميو وجولييت يكشفون عن مفاجآت لجمهور المسرحية (صور)

فريق عرض مش روميو
فريق عرض مش روميو وجوليت، فيتو

عقد صناع وأبطال مسرحية "مش روميو وجولييت" مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الأثنين، للكشف عن مفاجآت من العرض للجمهور، وذلك تزامنا مع تقديم العرض على المسرح القومي بالعتبة. 

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد عصام السيد مخرج عرض "مش روميو وجولييت" أن الجمهور ومن حضروا العرض خلال الليالي التي قدمها سابقا عندما كانوا يعلمون عن غياب الدعاية عن المسرحية، يقومون بالترويج والدعاية بأنفسهم للعرض. 

مفاجآت لجمهور عرض مش روميو وجولييت 

وقال النجم علي الحجار إن أولى المفاجآت التي يعلنها فريق العرض للجمهور تتمثل في أن آخر 7 أو 8 تذاكر في المليون جنيه الأول إيرادات العرض "والذي اقترب تحقيقه" سيتم منحهم تذاكر مجانية لحضور العرض مجددا، بالإضافة إلى دعوتين خاصتين لحضور أي حفل غنائي له مستقبلا يقدمه في أي مسرح أو مكان. 

فيما كشف الفنان ميدو عادل عن ثاني مفاجآت العرض للجمهور قائلا: "مع دخول العام الدراسي الجديد فريق العرض قرر تقديم حفل ماتينيه في تمام السابعة مساء يوم الأحد من كل أسبوع.. حتى يتمكن الشباب من حضور ومشاهدة العرض خلال أيام الدراسة". 

وأعلن الفنان عزت زين عن مفاجأة أخرى لجمهور العرض قائلا: "ندشن عضوية نادي أصدقاء عرض مش روميو وجولييت.. ويكون من حق من بلغ عمرهم 18 سنة الانضمام للنادي حيث تمنح لكل من حضر العرض ٣ مرات.. كمان هذه العضوية تمنح معاملة vip وأولوية الحجز في الصفوف الأولى للعرض كمان هيكون عضو في جروب أبطال العرض معانا". 

أما المفاجأة الأخيرة فأعلنتها الفنانة أميرة أحمد قائلة: "يقدم العرض ورش تمثيل وغناء ويتم حاليا إنهاء الإجراءات النهائية لتدشين الورش". 

أعضاء نادي أصدقاء عرض مش روميو وجولييت 

وأعلن المخرج عصام السيد عن أولى عضويات نادي عرض مش روميو وجولييت مشيرا إلى أنهم دعموا العرض من خلال حضورهم أو كتاباتهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهم: "الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما والإعلامية بوسي شلبي". 

عرض مش روميو وجولييت 

العرض مستوحى من نص "روميو وجولييت" لوليام شكسبير، بطولة الفنان علي الحجار، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان ميدو عادل، ونخبة من فناني فرقة المسرح القومي، المسرحية صياغة شعرية أمين حداد، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومي كمال، دعاية محمد فاضل، إعداد عصام السيد ومحمد السوري، وإخراج عصام السيد. 

المسرح القومي يعلن عدم تقديم عرض "مش روميو وجولييت" اليوم وغدا، ما السبب؟

bab(b)el الألماني أفضل عرض، الفائزون بجوائز مهرجان المسرح التجريبي بدورته الـ31 (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عرض مش روميو وجولييت مش روميو وجولييت علي الحجار ميدو عادل رانيا فريد شوقي المسرح القومي

الأكثر قراءة

اجتماع عاجل في الزمالك لبحث الانسحاب من السوبر المصري

أنباء عن تعثر حل الأزمة، غياب دونجا وشلبي عن معسكر الزمالك يثير التساؤلات

"مقدرش أسيب الناس مضغوطة"، عضو القومي للأجور يكشف عن توقعات بزيادة المرتبات

قبل الغرامة، موعد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر

كرتونة البلدي تنخفض 30 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الإثنين 21/ 10/ 2024

مفاجأة بشأن طاقم حكام نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

هل تورط محمد صبحي في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات؟ الحارس يجيب

التموين: خطة التحول الي الدعم النقدي الكامل جاهزة للتطبيق (فيديو)

منوعات

المزيد

طبيبة تونسية تبث عملية ولادة "لايف" على "تيك توك"

الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 800 ألف مرة من المجال الأرضي

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

كويتيون يطالبون بسجن من يتخلى عن كلبه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الإثنين 21/10/2024

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

بعد استهدافها من قبل الاحتلال.. ما هي جمعية القرض الحسن اللبنانية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بالفواحش والآثام

زوجي بيخوني من 11 سنة اعمل إيه؟ وعضو العالمي للفتوى تجيب (فيديو)

أسماء سورة الإخلاص ولماذا تعدل ثلث القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية