الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

وزير الشئون النيابية: مشروع قانون لجوء الأجانب يهدف لوضع نظام عادل للاجئين

وزير الشئون النيابية،
وزير الشئون النيابية، فيتو

حرص المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على توجيه الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، على سرعة إدراجه مشروع قانون لجوء الأجانب وإعطائه الأولوية للمناقشة وكذلك إتاحة وقت كاف لمناقشته بالجلسة العامة للمجلس، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس أهمية مشروع القانون.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون لجوء الأجانب.

وقال فوزى: يهمنى التأكيد على أن مصر دولة حكومة وشعبًا سباقة فى إغاثة من يتعرض للكوارث الانسانية، فهى مسئولية تاريخية لمصر قبل التزامات المفوضية السامية، متابعًا، أن اسم مصر مقرون دائمًا بالأمن والأمان.

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الإغاثة هي عمل إنساني ولها طريقان، المفوضية السامية أو أن يتولى ذلك جهاز وطني، متابعًا أن التغيرات الجيوسياسية استدعت من المشرع المصرى تنظيم شئونه بنفسه بالتنسيق مع المفوضية السامية. 

وتابع فوزى: مشروع القانون يهدف إلى وضع نظام عادل وفعال يتمتع بالكفاءة لتنظيم شئون اللاجئين، يقوم على الشفافية والتدقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الامن القومي بمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لجوء الأجانب مشروع قانون لجوء الأجانب

مواد متعلقة

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون لجوء الأجانب

تشكيل لجنة برلمانية لدراسة حيثيات حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.. دعوة الملاك والمستأجرين للمشاركة في النقاش.. ورئيس النواب: نحن أمام مسئولية تاريخية ولن نتحيز لطرف على حساب آخر

قبل مناقشته بالبرلمان اليوم، كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون لجوء الأجانب

تعريف اللاجئ وفق مشروع قانون لجوء الأجانب الجديد

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر

المالية تزف بشرى للمواطنين بشأن مرتبات نوفمبر 2024، وهذا موقف الزيادات الجديدة

لا تحيز لطرف على حساب آخر، رسائل رئيس النواب بشأن الإيجار القديم

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون لجوء الأجانب

بمشاركة السيسي، جدول أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية

بمشاركة السيسي، أبرز ملفات قمة مجموعة العشرين

منوعات

المزيد

صحون طائرة قبالة الكويت تثير الجدل على مواقع التواصل، اعرف الحكاية

معلمة رقص ومتخصصة في مبيعات الألماس، تعرف على ملكة جمال الكون 2024

شبهته ببوق السفينة، السيدة الأولى في البرازيل تسخر من إيلون ماسك

تصريح مثير من سيلفستر ستالون بشأن ترامب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرضاعة في المنام وعلاقته برزق وفير يحصل عليه قريبًا

من هم المسموح لهم بالتخلف عن الجهاد؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

معنى «قفينا»، تفسير الشعراوي للآية 46 من سورة المائدة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية