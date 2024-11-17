وزير الشئون النيابية: مشروع قانون لجوء الأجانب يهدف لوضع نظام عادل للاجئين

حرص المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على توجيه الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، على سرعة إدراجه مشروع قانون لجوء الأجانب وإعطائه الأولوية للمناقشة وكذلك إتاحة وقت كاف لمناقشته بالجلسة العامة للمجلس، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس أهمية مشروع القانون.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون لجوء الأجانب.

وقال فوزى: يهمنى التأكيد على أن مصر دولة حكومة وشعبًا سباقة فى إغاثة من يتعرض للكوارث الانسانية، فهى مسئولية تاريخية لمصر قبل التزامات المفوضية السامية، متابعًا، أن اسم مصر مقرون دائمًا بالأمن والأمان.

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الإغاثة هي عمل إنساني ولها طريقان، المفوضية السامية أو أن يتولى ذلك جهاز وطني، متابعًا أن التغيرات الجيوسياسية استدعت من المشرع المصرى تنظيم شئونه بنفسه بالتنسيق مع المفوضية السامية.

وتابع فوزى: مشروع القانون يهدف إلى وضع نظام عادل وفعال يتمتع بالكفاءة لتنظيم شئون اللاجئين، يقوم على الشفافية والتدقيق.