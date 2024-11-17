الأحد 17 نوفمبر 2024
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سياسة

برلماني: قانون لجوء الأجانب التزام وطني ومصر ليست وطنا بديلا

مناقشة مشروع قانون
مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب

أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن “مشروع قانون لجوء الأجانب التزام وطنى، عربي، وقومى تجاه كل إخوانا”.

مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون لجوء الأجانب.

مصر ليست وطنا بديلا

وأشار إلى أن مصر ليست وطنا بديلا، قائلا: “وهذا ما نؤكد عليه دوما، ومصر في الوقت تتحمل بصفتها الشقيقة الكبرى مسئولياتها العربية”.

أهمية قانون لجوء الأجانب 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون لجوء الأجانب، مهم وخطير، وليس مستحدثا، قائلا: في ظل الأوضاع الإقليمية بهذا الشكل وحجم المخاطر، كان لزاما أن يتم الحفاظ على العمق الاستراتيجى المصري، فى ظل الوضع الاستراتيجى الإقليمى، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يجري فى المنطقة من أحداث.

رئيس دفاع النواب يستعرض تقرير قانون لجوء الأجانب
رئيس دفاع النواب يستعرض تقرير قانون لجوء الأجانب

وأكد النائب أهمية تثبيت أركان الدولة المصرية، لافتا إلى أن هناك فرقا بين النظام الذى من الممكن أن نختلف معه، ومع خطوات الهدف منها تثبيت أركان الدولة، التى تُعد بما لا يدع مجالا للشك مسئولية الأغلبية والمعارضة.

التزام مصر بالمعاهدات الدولية بشأن اللاجئين

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون لجوء الأجانب، التزام على الدولة المصرية، في ضوء الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، هي اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.

مجلس النواب يناقش مشروع قانون لجوء الأجانب
مجلس النواب يناقش مشروع قانون لجوء الأجانب

وقال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: لا أحد ينكر على الإطلاق، أنه منذ فجر التاريخ كانت مصر المأوى والملاذ ولم تغلق أبوابها أمام أحد.

زيادة أعداد اللاجئين في مصر

ولفت إلى أنه مع زيادة وتنامي أعداد اللاجئين نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، يقتضي تنظيم اللجوء والوقوف على الأعداد لما تشكله من أعباء اقتصادية واجتماعية حفاظًا على الأمن القومي المصري ومن جانب آخر تكون الأعداد محل اعتبار في التخطيط للبرامج الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر واحة الأمن والاستقرار في المنطقة في الماضي والحاضر، وتبقى كذلك بوحدة شعبها وجيشها في المستقبل.

وأوضح أن قانون لجوء الأجانب لتنظيم أوضاع قائمة بالفعل، مشيرا إلى أن التقديرات تذهب إلى 9 ملايين ضيف، بما يضمن التوازن بين الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الأمن القومي المصري.

اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

ولفت إلى أن مشروع القانون يستحدث اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين لتنظيم مجموعة من الحقوق، مثل حق الحصول على وثيقة سفر وحق تعليم الطفل اللاجئ وممارسة الشعائر الدينية وحرية الاعتقاد.

 

وأشار إلى أن مصر كافحت الهجرة غير الشرعية نيابة عن جنوب البحر المتوسط يجب على العالم دعمها في ذلك، مؤكدا أن القانون له دور مهم يتسق مع الدستور والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان ويؤكد على الدور المصري الكبير في منع تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهلنا في قطاع غزة، هذا القانون ينظم أوضاع قائمة بالفعل.

 

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