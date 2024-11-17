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حوادث

تأجيل استئناف عامل على حكم سجنه عامين بتهمة الشروع فى قتل شاب

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، تأجيل استئناف عامل على حكم سجنه عامين، بتهمة الشروع فى قتل شاب طعنا أثناء مشاجرة بينهما لجلسة 3 ديسمبر.

خلافات الجيرة تتسبب في جريمة 

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين إخطارًا من المستشفى بوصول عامل مصاب بجرح فى الفخذ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المصاب والمتهم بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى تشابك بالأيدي، حيث أحضر المتهم سلاحا أبيض وطعن به المجنى عليه وأصابه وفر هاربا.

 

تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

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الشروع فى قتل محكمة جنايات مستأنف القاهرة قسم شرطة عابدين

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