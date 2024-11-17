البرلمان يحسم مواد التعريفات بمشروع قانون لجوء الأجانب

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التعريفات الورادة في مشروع قانون لجوء الأجانب.

مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة، مناقشات بشأن إعادة النظر في بعض التعريفات الواردة في مشروع قانون لجوء الأجانب، لاسيما فيما يتعلق بتعريف اللاجئ.

تعريفات قانون لجوء الأجانب

وتنص المادة (1) من مشروع قانون لجوء الأجانب: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التانية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزارة المختصة: وزارة الداخلية

اللجنة المختصة: اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

تعريف اللاجئ في مشروع قانون لجوء الأجانب

اللاجئ: كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عنوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون.

طالب اللجوء: كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجي وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل في طلبه.

مشروع قانون لجوء الأجانب يتماشى مع الاتفاقيات الدولية

وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.

موعد صدور لائحة قانون لجوء الأجانب

كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

فيما جاءت المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.