تأجيل استئناف مكوجي على حكم سجنه 15 سنة في عابدين

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، تأجيل استئناف مكوجي على حكم سجنه 15 سنة، بتهمة الاعتداء على طفل داخل عقار مهجور لجلسة 1 ديسمبر.

مكوجي يعتدي على طفل في عابدين

وكان قسم شرطة عابدين تلقى بلاغا من والد طفل أفاد فيه بتعرض ابنه البالغ من العمر 8 سنوات للاعتداء على يد مكوجى يعمل معه فى المحل، تبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ، وأن المتهم استدرج المجنى عليه داخل عقار واعتدى عليه، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات.