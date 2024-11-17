يصنع من نبات الشوك وتنتجه شركة يعمل بها 10 أفراد، تعرف على أفضل أنواع الجبن في العالم
تعتبر الجبن من أشهر الأكلات العالمية، والتي يحرص الناس على تواجدها على أغلب موائد الطعام.
أفضل أنواع الجبن في العالم
وفي هذا السياق ذكرت تقارير إعلامية أن أحد أنواع الأجبان والذي أنتجته شركة "كوينتا دو بومار"، حصل على أعلى تقييم بين 14 نوع جبن في التأهل للنهائيات في مسابقة سنوية كأفضل جبن في العالم لعام 2024.
وصُنع هذا الجبن الذي يحمل اسم "Queijo de Ovelha Amanteigado" باستخدام منفحة نباتية مستخرجة من نبات الشوك، ويوصف بأنه جبن طري، ولامع وزبداني مع مرارة عشبية، وعادة ما يقدم من خلال تقطيع الجزء العلوي وإخراج الجزء الأوسط منه بالملعقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المنتجة للجبن تضم 10 موظفين فقط في منطقة سولهيرا بالبرتغال.
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