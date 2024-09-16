ضبط 2600 كيلو جبن فاسد بالبحيرة

شن مفتشو مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالبحيرة، حملات على المنشآت الغذائية للتأكد من مدى التزام أصحاب هذه المنشآت بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها، وتشديد الرقابة على أماكن تداول الأغذية والباعة الجائلين.

ضبط 130 صفيحة جبنة بيضاء منتهية الصلاحية

وأسفرت الحملات بدمنهور عن ضبط 130 صفيحة جبنة بيضاء وزن العبوة 20 كيلوجرام عبوات أصلية، بإجمالى 2.600 طن منتهية الصلاحية طبقا لتواريخ الإنتاج المحفورة والمدونة على العبوات ( تاريخ إنتاج يونيو ويوليو وأغسطس 2023 الصلاحية لمدة عام )، وذلك بداخل أحد ثلاجات حفظ وتخزين المواد الغذائية بمركز دمنهور، وتم تحرير محضر ضبط بذلك وقيد بمركز شرطة دمنهور برقم جنح لسنة 2024 للعرض على النيابة العامة.

ضبط 192 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية

كما أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مختلفة الأصناف ومتنوعة باجمالى 192 عبوة جميعها منتهية الصلاحية بداخل أحد الماركات الشهيرة بدمنهور، وتحرر محضر ضبط بذلك وقيد بقسم شرطة دمنهور برقم جنح لسنة 2024 للعرض على النيابة العامة للتصرف.

ضبط لحوم تنبعث منها روائح كريهة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى

كما تمكن مكتب مراقبة الأغذية بكفر الدوار من ضبط ٩٢ عبوة مختلفة بأحد السوبر ماركت الشهيرة، من لحوم ودواجن مصنعة ولحم مفروم بإجمالى وزن ٨٠٠ ,٥٩ كيلو جرام بدون بيانات فى حالة انصهار من حالة التجميد غير محتفظة بخواصها الطبيعية لوجود علامات التلف والفساد عليها وتنبعث منها روائح كريهة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ظاهريًا، وتحرر محضر ضبط بذلك وقيد بقسم شرطة دمنهور برقم جنح لسنة 2024، والعرض على النيابة العامة للتصرف.