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بروتوكول تعاون بين جامعة بنها الأهلية ومهندسون من أجل مصر المستدامة

بنها الاهلية، فيتو
بنها الاهلية، فيتو

شهد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة “مهندسون من أجل مصر المستدامة” وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأهيل الطلاب لسوق العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

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جاء ذلك بحضور  الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية والدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والإبتكار وريادة الأعمال ومديرى البرامج بالجامعة وأمين عام الجامعة، ومن مؤسسة مهندسون من اجل مصر المستدامة المهندس محمد كامل رئيس المؤسسة، والدكتور حازم عواد المدير التنفيذي للمؤسسة.
وقام بتوقيع وقع البروتوكول الدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والإبتكار وريادة الأعمال والدكتور حازم عواد المدير التنفيذى للمؤسسة.
واكد الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة ان البروتوكول يهدف إلى تعميق علاقات التعاون في مجالات التعليم والتعلم، وبرامج التدريب والتوظيف والابتكار، ونشر الوعي وبناء القدرات المتعلقة بمفهوم وأهداف التنمية المستدامة لدى الطلاب وكل منتسبي الجامعة
كما اشار الدكتور محمود شكل الي ان البروتوكول يشمل ايضا  تنظيم فعاليات ودورات تدريبية، والمشاركة في مؤتمرات وندوات وحلقات بحث وورش عمل للمنسوبين بالجامعة.
كما أن البروتوكول سوف يعمل على دعم مشاريع الطلاب البحثية والتطويرية في مجال الصناعة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين المتميزين المدربين من قبل المؤسسة. ويشمل التعاون أيضًا تبادل الزيارات العلمية لتبادل الخبرات والمناقشات العلمية، وذلك تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

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رئيس جامعة بنها الاهلية رئيس جامعة بنها رؤية مصر 2030

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