القاضي لشقيق عصام صاصا في قضية التزوير: "إنت مش بتعرف تقرا وتكتب؟!"

وجه المستشار خالد محمد أبوزيد رئيس محكمة مستأنف جنايات الجيزة، سؤالا لشقيق عصام صاصا لمعرفة ما حدث حول اتهامه وشقيقه المطرب بتزوير محرر رسمى، وأجاب الأخير: "أنا مضيت على ورق ما عرفش فيه إيه.. وأنا كنت رايح استلم الظرف فقط"، وعلق المستشار: "هو أنت بتمضي على أي حاجة.. أنت مش بتعرف تقرأ وتكتب"؟!.

إحالة عصام صاصا وشقيقه لمحكمة الجنايات

كانت النيابة قد أحالت عصام صاصا وشقيقه محمد و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لأنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة، ولكونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع موظف عام، حسن النية، موثق بمكتب توثيق مجلس النواب، في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، وهو التوكيل الرسمى العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثانى على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.