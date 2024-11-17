الأحد 17 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

أضرار بكنيسة سيدة النجاة بضاحية بيروت إثر غارة إسرائيلية

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان، فيتو

تضررت كنيسة سيدة النجاة في منطقة الحدث المجاورة للضاحية الجنوبية في بيروت، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت صباح اليوم الأحد مبنى سكنيا قريبا منها.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد ذكرت تقارير إعلامية، أن غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة معركة في جنوب لبنان، وذلك بعدما وجه جيش الاحتلال دعوات لسكان لبنانيين بإخلاء منازلهم.

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية


وتصاعد الدخان والنيران بعد غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.



قصف إسرائيلي بقذائف حارقة على بلدة الخيام جنوبي لبنان

وفي السياق ذاته قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي  بلدة الخيام في جنوب لبنان بالقذائف الحارقة.

وتدور اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام.

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كنيسة سيدة النجاة لبنان الضاحية الجنوبية حزب الله

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