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مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بمركز المنشأة في سوهاج

مصرع شخصيين وإصابة
مصرع شخصيين وإصابة آخر فى حادث تصادم بسوهاج

لقي شخصين مصرعهما وأصيب آخر خلال حادث تصادم بالصحراوي الغربي لمركز المنشأة، حيث نقلت الجثتين والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد وأخطرت الجهات الأمنية بالتحقيقات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارًا بمصرع شخصين وإصابة آخر  فى حادث تصادم  
تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد صابر رئيس مباحث مركز شرطة المنشأة ما يفيد وقوع حادث تصادم بين السيارة ملاكي " قيادة المدعو  هيثم ر ح م-سن 40 موظف– ومقيم قنا والسيارة نقل " قيادة المدعو  محمد س ع ع - سن 25 سائق  ومقيم دائرة المنوفية وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى مما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية من الخلف.

بالانتقال والفحص تبين أنه نجم عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولي وفهد ا ع ج- سن 44 موظف وإصابة المدعو عصام م ا ع م- سن 45 " واشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ " لا يمكن استجوابه - ومقيمان بذات العنوان [ مستقلي السيارة الأولي ] تم نقل الجثتين والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.
التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية 
وخلال التحقيقات أفاد قائد السيارة الثانية وكلًا من نجل خالة قائد السيارة الأولي  محمد ا م ا- سن 43 عامل وشقيق المتوفى الثاني  كمال الدين ا ع ج- سن 40 حاصل على دبلوم ومقيمان بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبى علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " نزيف بالمخ وتوقف بعضلة القلب نتيجة الاصطدام بجسم صلب ".

 

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