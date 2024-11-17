محافظ سوهاج يعلن استلام المدفن الصحي للمخلفات بالمراغة

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عن استلام المدفن الصحي للمخلفات بمركز المراغة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 60 مليون جنيه، وذلك من خلال اللجنة المختصة، التي قامت بمعاينة المدفن وملحقاته التي تخدم أغراضه، حيث قامت اللجنة المشكلة بتفقد المبنى ومكوناته للتأكد من صلاحيته للتشغيل الفوري

محافظ سوهاج يعلن عن استلام المدفن الصحي الجديد بالمراغة بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه

وجاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المخلفات الصلبة ورفع مستوى النظافة بمختلف المحافظات.

وثمن محافظ سوهاج جهود وزارتي التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة سوهاج، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة بالمحافظة بلغ حوالي 230.5 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تسليم المدفن الصحي بمدينة دار السلام بتكلفة 20.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تسليم مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام بتكلفة 90 مليون جنيه، وجاري تنفيذ مدفن صحي بمركز سوهاج بتكلفة اجمالية 60 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أن هذا المدفن يواكب استضافة مصر لمنتدى المدن الحضرية، والتي طرح خلالها رؤية المحافظة لمواجهة تحديات المناخ والتخلص من النفايات الضارة من خلال المدافن الصحية.

ومن جانبه أوضح اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة أن المدفن الجديد بالمراغة يقع على مساحة 10 أفدنة، ويخدم مركزي جهينة والمراغة، ويتضمن خلية الدفن بمساحة 30 ألف متر مربع، وميزان بسكول، ومبنى إداري، وغرفة للمولدات، وخزان وقود يومي، و2 خزان مياه، وخلية تجميع المخلفات الصلبة محاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل، مشيرًا إلى أنه جارى إعداد كراسة الشروط تمهيدًا لطرحه.