رئيس هيئة المعارض: نعمل على تهيئة المناخ لجذب استثمارات جديدة

أكد اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن الهيئة يتمثل دورها فى إعداد وتهيئة المناخ لتنظيم المعارض المتعددة المجالات لجذب استثمارات جديدة فى تلك الصناعة، مشيرا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى تنظيم معارض دولية داخل مصر، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

وأوضح رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، نيابة عن وزير الإستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب ، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة فى إعداد المعارض الداخلية والعارضين من الشركات الوطنية، وأيضا إعداد الزوار للاستفادة من العروض والمنتجات الجديدة التي يتم عرضها في المعارض التي تقام في الهيئة.

وشهدت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، التابعة لوزارة الإستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الإثنين، إطلاق قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى، فى دورته الـ27 خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر الجارى، برعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة وصناعة قطر، وبحضور ممثلي 35 دولة.

جاء ذلك بحضور تمارا فوتشيتش حرم رئيس صربيا، و سوزان موهويزى ممثلة رسمية عن جانيت موسوفينى وزيرة التعليم والرياضة حرم رئيس أوغندا، ويونيس أورتوم حرم الرئيس السابق لولاية بينو النيجيرية، وجيلان كابينا شقيقة رئيس الكونغو وعضو البرلمان ، وغرفة تجارة وصناعة قطر وتمثلها ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات بالغرفة وممثلة عن سيدات الأعمال والمستثمرات بقطر، والسفيرة إلينا كليلينى النائب الأول للاتحاد النسائى الروسي، ود. إلينا ماتفيفا رئيس قسم اللجنة التجارية والاقتصادية لروسيا ومصر، والمستشار خميس البوزيدي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني فى جامعة الدول العربية.

وأشاد رئيس هيئة المعارض، بقمة الإستثمار العربي والتي تتيح الفرصة أمام سيدات الأعمال العربية وتمكن المرأة من فتح فرص استثمارية أمامهم، وفتح اسواق جديدة تخدم الاقتصاد العربي والإفريقي.