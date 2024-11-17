وصول عصام صاصا وشقيقه لحضور جلسة الاستئناف على حبسهما بتهمة التزوير

وصل عصام صاصا وشقيقه بملابس الحبس الاحتياطي الزرقاء، وسط حراسة أمنية مشددة، إلى محكمة مستأنف جنايات الجيزة، لحضور جلسة نظر استئنافهما على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري.

كما وصلت البلوجر جهاد أحمد، زوجة المطرب عصام صاصا، والمشهورة بـ"حرم الكروان"، منذ قليل، إلى المحكمة لمساندة زوجها وشقيقه.

إحالة عصام صاصا وشقيقه لمحكمة الجنايات

كانت النيابة قد أحالت عصام صاصا وشقيقه محمد و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لأنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة، ولكونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع موظف عام، حسن النية، موثق بمكتب توثيق مجلس النواب، في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، وهو التوكيل الرسمى العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثانى على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.