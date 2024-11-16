انطلاق ماراثون للمشي سيرا على الأقدام بمشاركة 500 شاب وفتاة بأسيوط (فيديو)

شارك اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط في ماراثون للمشي بعنوان "يوم في حب مصر"، والذي نظمته إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع إدارتي الرياضة والشباب بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بمشاركة 500 شاب وفتاة والنشء وأعضاء برلمان الطلائع وفرق الكشافة وكافة الهيئات الشبابية والبرلمانية وشباب مراكز مصر والكيانات الشبابية على مستوى المحافظة وممثلين عن الأزهر والكنيسة وبيت العائلة المصرية والعديد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الماراثون المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

محافظ أسيوط يتقدم الماراثون الذي انطلق سيرًا على الأقدام

حيث تقدم محافظ أسيوط الماراثون الذي انطلق سيرًا على الأقدام من أمام ديوان عام المحافظة مرورًا بشارع الثورة وحتى ميدان الحرب والسلام وكوبري الخزان الصغير وشارع الجامعة القديمة وصولًا لمركز شباب ناصر بمنطقة الوليدية بمسافة تصل إلى 1.5 كيلو متر في وجود تأمين وسيارات إسعاف حفاظًا على سلامة المشاركين وتعالت الأغاني الوطنية ورفع الشباب والأطفال المشاركين في الماراثون علم جمهورية مصر العربية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة

وعبر المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذا الماراثون مؤكدًا على أهمية مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وحث الجميع للمشاركة في ماراثونات للجري والمشي حتى تصبح الرياضة أسلوب حياة للجميع لافتًا إلى أن الهدف من تنظيم الماراثون هو إجتماع الشباب بكل فئاتهم وطوائفهم على قلب رجل واحد وتوحد الجميع على هدف واحد هو بناء وطننا الغالي.

وتفقد أبوالنصر عقب وصوله لمركز شباب ناصر بالوليدية حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي لحث المواطنين والشباب على التبرع بالدم كما تفقد مركز الشباب وملعب النجيل الصناعي وشاهد بعض الفقرات والمسابقات الرياضية والترويحية للنشء وقام بتوزيع الهدايا على الأطفال ذوي الهمم والشباب والفتيات المتميزين رياضيًا.

كما شهد المحافظ ندوة تثقيفية بحضور المقدم أركان حرب محمد إسماعيل مساعد المستشار العسكري للمحافظة والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط والقس عاموس نائب أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط وضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي وخالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط.

بدأت الندوة بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمة وكيل وزارة الشباب التي رحب خلالها بجميع الحضور وشكر فيها محافظ أسيوط لما يبذله من جهود في العمل الذي يقوم به في كافة القطاعات ثم كلمات لممثلي الأزهر والكنيسة وكلمة نائب المستشار العسكري تحدثوا فيها عن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد التي تعتبر صفحة مضيئة في تاريخ الوطن واحتفالنا بها يؤكد روح الإنتماء والولاء لدى المواطنين.

وفي كلمته أكد محافظ أسيوط أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل خالدة في تاريخ مصر والأمة العربية مشيرًا إلى النصر الثاني الذي تم على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 يونيو 2013، والذي عبر بمصر من الظلام إلى النور ومن محاولات النيل منا ومن وطننا إلى التقدم والتنمية والازدهار وبناء جمهوريتنا الجديدة لافتًا إلى أننا جميعًا علينا العمل الجاد بإخلاص كل في موقعه لتحدي الصعاب والوصول إلى النجاح والتقدم لنكون قادرين على استكمال بناء مصرنا الغالية، لافتًا إلى قدرة المصريين على التحدي وتنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق التنمية والازدهار لبلادهم في ظل التلاحم بين كافة أطياف الشعب المصري وهو ما أكدته انتصاراته حرب أكتوبر المجيدة.