السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق ماراثون للمشي سيرا على الأقدام بمشاركة 500 شاب وفتاة بأسيوط (فيديو)

ماراثون للمشي لشباب
ماراثون للمشي لشباب أسيوط، فيتو

 شارك اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط في ماراثون للمشي بعنوان "يوم في حب مصر"، والذي نظمته إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع إدارتي الرياضة والشباب بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بمشاركة 500 شاب وفتاة والنشء وأعضاء برلمان الطلائع وفرق الكشافة وكافة الهيئات الشبابية والبرلمانية وشباب مراكز مصر والكيانات الشبابية على مستوى المحافظة وممثلين عن الأزهر والكنيسة وبيت العائلة المصرية والعديد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

 

 

 رافق المحافظ خلال الماراثون المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

 

محافظ أسيوط يتقدم الماراثون الذي انطلق سيرًا على الأقدام 

 حيث تقدم محافظ أسيوط الماراثون الذي انطلق سيرًا على الأقدام من أمام ديوان عام المحافظة مرورًا بشارع الثورة وحتى ميدان الحرب والسلام وكوبري الخزان الصغير وشارع الجامعة القديمة وصولًا لمركز شباب ناصر بمنطقة الوليدية بمسافة تصل إلى 1.5 كيلو متر في وجود تأمين وسيارات إسعاف حفاظًا على سلامة المشاركين وتعالت الأغاني الوطنية ورفع الشباب والأطفال المشاركين في الماراثون علم جمهورية مصر العربية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة

 وعبر المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذا الماراثون مؤكدًا على أهمية مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وحث الجميع للمشاركة في ماراثونات للجري والمشي حتى تصبح الرياضة أسلوب حياة للجميع لافتًا إلى أن الهدف من تنظيم الماراثون هو إجتماع الشباب بكل فئاتهم وطوائفهم على قلب رجل واحد وتوحد الجميع على هدف واحد هو بناء وطننا الغالي.

وتفقد أبوالنصر عقب وصوله لمركز شباب ناصر بالوليدية حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي لحث المواطنين والشباب على التبرع بالدم كما تفقد مركز الشباب وملعب النجيل الصناعي وشاهد بعض الفقرات والمسابقات الرياضية والترويحية للنشء وقام بتوزيع الهدايا على الأطفال ذوي الهمم والشباب والفتيات المتميزين رياضيًا.

 كما شهد المحافظ ندوة تثقيفية بحضور المقدم أركان حرب محمد إسماعيل مساعد المستشار العسكري للمحافظة والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط والقس عاموس نائب أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط وضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي وخالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط.

 بدأت الندوة بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمة وكيل وزارة الشباب التي رحب خلالها بجميع الحضور وشكر فيها محافظ أسيوط لما يبذله من جهود في العمل الذي يقوم به في كافة القطاعات ثم كلمات لممثلي الأزهر والكنيسة وكلمة نائب المستشار العسكري تحدثوا فيها عن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد التي تعتبر صفحة مضيئة في تاريخ الوطن واحتفالنا بها يؤكد روح الإنتماء والولاء لدى المواطنين.

محافظة أسيوط تنظم ماراثون "يوم الصم العالمي" وتكرم الفائزين (صور)

جامعة أسيوط تشارك في مبادرة "أعرف بلدك" لإطلاع الشباب على المعالم السياحية

وفي كلمته أكد محافظ أسيوط أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل خالدة في تاريخ مصر والأمة العربية مشيرًا إلى النصر الثاني الذي تم على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 يونيو 2013، والذي عبر بمصر من الظلام إلى النور ومن محاولات النيل منا ومن وطننا إلى التقدم والتنمية والازدهار وبناء جمهوريتنا الجديدة لافتًا إلى أننا جميعًا علينا العمل الجاد بإخلاص كل في موقعه لتحدي الصعاب والوصول إلى النجاح والتقدم لنكون قادرين على استكمال بناء مصرنا الغالية، لافتًا إلى قدرة المصريين على التحدي وتنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق التنمية والازدهار لبلادهم في ظل التلاحم بين كافة أطياف الشعب المصري وهو ما أكدته انتصاراته حرب أكتوبر المجيدة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط أعضاء برلمان الطلائع اكتوبر اكتوبر المجيدة الشباب والرياضة اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط انتصارات أكتوبر المجيدة حملة للتبرع بالدم حملة تبرع بالدم ذكري انتصارات اكتوبر المجيدة ماراثون للمشي محافظ أسيوط مديرية الشباب والرياضة منطقة الوليدية ممارسة الرياضة وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تواصل تنفذ ندوات وورشا فنية بعدد من المدارس (صور)

انطلاق حملة لإزالة تراكمات القمامة من شوارع السادات في أسيوط (صور)

محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير بكورنيش النيل وحديقة ناصر للحيوان (صور)

طرح اللحوم البلدية بـ 290 جنيها والبيض بـ 150 بمنافذ الثروة الحيوانية بأسيوط (صور)

إقبال كثيف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط (صور)

ضبط 15 طن أسمدة زراعية و11 جوال دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط

محافظ أسيوط يؤكد توفير بدائل وأسواق للباعة الجائلين المتعدين على حرم الطريق

جامعة أسيوط تستقبل مدير برنامج المنح الجامعية المقدمة من الوكالة الأمريكية

الأكثر قراءة

سر غياب أكرم توفيق عن مران الأهلي

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

حبس أحمد فتوح سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية دهس أمين شرطة

دفاع أحمد فتوح بعد الحكم على موكله: بشكر مرتضى منصور كان معانا لحظة بلحظة (فيديو وصور)

آخر مستجدات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تأسيس أول شركة إنتاج ميني باص كهربائي

دفاع أحمد فتوح: الفيفا أجرى تحليل مخدرات لموكلي وأظهر سلبيته

بعد الحكم على أحمد فتوح، ماذا يعني وقف تنفيذ عقوبة الحبس؟

منوعات

المزيد

الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

اعتراف في الوقت الضائع، بايدن: زوجتي كانت تريد إرسالي إلى الفضاء بسبب هفواتي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يبدأ من 9 جنيهات في سوق العبور

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق

عودة قوية للأمطار، بيان تحذيري من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم السبت

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 15-11-2024

المزيد

انفوجراف

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل فلوس «الجمعية» مع زملائي من باب الربا؟ رد حاسم من الأزهر للفتوى

شخصان تمنى المشركون نزول القرآن عليهما بدلا من النبي، من هما؟

تفسير حلم السجود في المنام وعلاقته بالسلام الداخلي والروحانية العالية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads