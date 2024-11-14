الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يؤكد توفير بدائل وأسواق للباعة الجائلين المتعدين على حرم الطريق

محافظ أسيوط يقود
محافظ أسيوط يقود حملة لإزالة الإشغالات، فيتو

 قاد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة أسيوط وأرصفة المشاة استجابة لشكاوى المواطنين؛ وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة بمختلف أجهزتها التنفيذية لمتابعة مدى تقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

  ورافقه خلالها اللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط، والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وأحمد ثابت رئيس حي شرق مدينة أسيوط، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي غرب أسيوط، ويسري كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، ومدير شرطة المرافق ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القانون 

 بدأت الحملة بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط حيث تم رصد عدد من المخالفات والإشغالات والتعديات على حرم الطريق وأرصفة المشاة التي تتسبب في الاختناقات المرورية وتعوق حركة المشاة وتشوه المظهر الحضاري للشوارع موجهًا برفعها باستخدام معدات الإنقاذ السريع والأحياء من لوادر وقلابات مع تكثيف الحملات بشكل دوري حتى لا تعود مرة أخرى على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

رفع الإشغالات والتعديات بمحيط موقف المعلمين

 وواصل محافظ أسيوط تنفيذ الحملة برفع الإشغالات والتعديات بمحيط موقف المعلمين تلاها منطقة السادات بحي غرب ثم انتقل ـ سيرًا على الأقدام ـ إلى شارعي يسري راغب، و23 يوليو حتى ميدان المجذوب لرفع الإشغالات والتعديات من وسط المدينة حيث أمر برفع فتارين الطعام والمشروبات وفرش الخضروات والفاكهة العشوائية وغير القانونية والمخالفة لشروط الترخيص والدفاع المدني والأمن الصناعي والصحة والبيئة وإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأكد المحافظ على أهمية إلتزام الباعة الجائلين بالقوانين واللوائح المنظمة لعملهم للإستفادة من المزايا التي تمنحها لهم الدولة وإلا سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم وقوة دون تهاون أو تقاعس موضحًا أن المحافظة وفرت لهم بدائل في أسواق حضارية متاحة لهم مراعاة للبعد الاجتماعي، وناشدهم بالتوجه لمقر الوحدة المحلية للأحياء للتعرف على الأماكن المتاحة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية لتكثيف الحملات المفاجئة لتحقيق الأمن والسلامة والانضباط للشارع الأسيوطي.

محافظ أسيوط يوجه بنظافة وتطهير ترعة الملاح وإزالة إشغالات الأربعين

محافظ أسيوط يقود حملة لإزالة الإشغالات بحي غرب (فيديو)

 

وعبر الأهالي بهذه المناطق عن سعادتهم البالغة إزاء إهتمام اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط برفع الإشغالات والتعديات من شوارع مدينة أسيوط كما أستمع المحافظ ـ خلال الحملة ـ لبعض المواطنين ومطالبهم واحتياجاتهم وأمر على الفور بسرعة التعامل معها وتقديم بعض المساعدات العينية العاجلة للحالات المستحقة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اهداف التنمية المستدامة أسيوط الاختناقات المرورية الإشغالات والتعديات الطعام والمشروبات اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط حملة مكبرة لرفع الاشغالات رؤية مصر 2030 محافظ أسيوط مراعاة البعد الاجتماعى مدينة أسيوط منطقة السادات مصر 2030

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تستقبل مدير برنامج المنح الجامعية المقدمة من الوكالة الأمريكية

محافظ أسيوط يكلف بدراسة الاستفادة من أماكن فضاء غير مستغلة بأبوتيج

محافظ أسيوط يكلف بتوفير 7 وحدات سكنية للمتضررين من انفجار محول بني شقير (فيديو)

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في نقل رحم لفتاة تعاني من أورام (صور)

إصابة 7 أشخاص وانهيار جزئي بـ4 منازل حصيلة انفجار بمحول كهرباء بأسيوط

وصول ميكروسكوب جراحي بتكنولوجيا عالمية لمستشفى الرمد بأسيوط (صور)

أوقاف أسيوط تعقد ندوةعن الإدمان ومخاطره بمشاركة 500 إمام مسجد

محافظة أسيوط تبدأ حملة صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات كهرباء جديدة بالقرى

الأكثر قراءة

السر في التعقيم، خبير اقتصادي يكشف أسباب سحب المركزي 1.37 تريليون جنيه من البنوك

سر وعد محمود الخطيب لـ هاني أبو ريدة

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

روشتة نصائح من الكهرباء لضمان التوفير من الفاتورة الشهرية للاستهلاك

تطورات موقف علي معلول مع الأهلي

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

الرئيس السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

الجريدة الرسمية تنشر تعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة

منوعات

المزيد

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

"ذعر" من تكرار سيناريو أمستردام، إجراءات فرنسية غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

خمر ونساء ومخدرات، الحياة السرية لحكام البريميرليج بعد واقعة ديفيد كوت (فيديو)

محتها العواصف الترابية وبقي المسجد والسوق، مستكشف يعثر بالصدفة على قرية مهجورة بصحراء الجزائر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد قطارات سيناء الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح شروط المسح على الجورب وكيفيته

ما حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة؟ دار الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads