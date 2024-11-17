جهز قائمة بكبار الضباط، ترامب يعتزم فتح ملف الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على مدى الأشهر الماضية، العديد من الانتقادات إلى الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الحالي جو بايدن.

كما ذكر أكثر من مرة خلال حملاته الانتخابية بفوضى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في أغسطس 2021.

ترامب يعتزم فتح ملفات قضائية ورفع دعاوى بعد تنصيبه

لكن يبدو أنه مع دخوله البيت الأبيض رسميًا بعد تنصيبه في 20 يناير المقبل، قد يفتح ملفات قضائية ويرفع الدعاوى أيضا.

وكشف مسؤولون مطلعون أن فريق ترامب الانتقالي وضع قائمة بأسماء كبار الضباط العسكريين الأمريكيين الحاليين والسابقين الذين شاركوا بشكل مباشر في الانسحاب.

فريق ترامب يبحث إنشاء لجنة بشأن الانسحاب من أفغانستان



وقال مسؤول أمريكي مطلع على الأمر، إن فريق ترامب يبحث إنشاء لجنة للتحقيق في هذا الانسحاب، بما في ذلك جمع معلومات بشأن من شارك بشكل مباشر في صنع القرار داخل الجيش الأمريكي، وكيف تم تنفيذ العملية، وما إذا كان بعض القادة العسكريين تورطوا في تهم خطيرة مثل الخيانة.

علما أنه من غير الواضح كيف يمكن قانونًا تبرير توجيه اتهامات بالخيانة نظرًا لأن الضباط العسكريين كانوا ينفذون أوامر الرئيس جو بايدن، آنذاك.

أما الهدف فاستكشاف ما إذا كان يمكن محاكمتهم عسكريًا لمشاركتهم في هذه العملية، حسب ما نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكي.

هذا ويقود مات فلين، النائب السابق لمساعد وزير الدفاع لمكافحة المخدرات والتهديدات العالمية، تلك الجهود، حسب ما كشفت المصادر، إذ بدأ في وضع مراجعة شاملة لكيفية دخول الولايات المتحدة لأول مرة الحرب في أفغانستان وانسحابها لاحقا.

انسحاب اتسم بالفوضى

يذكر أن ترامب كان انتقد أكثر من مرة هذا الانسحاب الذي اتسم بالفوضى إلى حد بعيد، حيث شوهد الناس يتدفقون إلى مطار كابل، وبعضهم يتمسك بالطائرات الأمريكية المغادرة، فضلا عن ترك العديد من الأسلحة الأمريكية على الأراضي الأفغانية لتتلقفها حركة طالبان، كما وصف هذا اليوم بالمهين والأكثر إحراجًا في تاريخ الولايات المتحدة.

علمًا أن ترامب كان أول من توصل إلى اتفاق مع طالبان في 2020 من أجل سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، أي ما يقرب من 13 ألف جندي، وإطلاق سراح 5000 من مقاتلي الحركة من السجون، ثم أكملت إدارة بايدن لاحقا هذا الانسحاب، الذي شرع الأبواب لسيطرة طالبان على السلطة.