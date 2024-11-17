بعد تداول فيديو، ضبط قائد دراجة نارية لأداء حركات استعراضية بالدقهلية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيام صاحب الحساب بأداء حركات استعراضية باستخدام دراجة نارية بالدقهلية، وضبط مرتكب الواقعة.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول عدة مقاطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيام صاحب الحساب بأداء حركات إستعراضية بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بمركز شرطة منية النصر بالدقهلية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
فيديو يرصد أداء حركات استعراضية بالدقهلية
وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط (الدراجة النارية المشار إليها وقائدها – مقيم بدائرة المركز).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد تحقيق الشهرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدها.
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