الزوجة الثانية وأسد الصحراء.. حكاية فيلمين من كلاسيكيات السينما المصرية.. تم ترميمهما وعرضهما في النسخة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي

فى اليوم الخامس لـ مهرجان القاهرة السينمائى اليوم الأحد، يُعرض فيلمان شهيران من الأفلام العربية التى تم ترميمها وهما "الزوجة الثانية"، "أسد الصحراء عمر المختار" بدار سينما الهناجر بالأوبرا، ضمن برنامج كلاسيكيات مصرية الذى يقدمه مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 45 هذا العام.

الفيلم الأول "الزوجة الثانية" وهو من الأفلام الخالدة في السينما، التى كتب قصته رائد الفولكلور أحمد رشدى صالح وكتب السيناريو الكاتب سعد الدين وهبة وأخرجه مخرج الواقعية صلاح أبو سيف، صنف ضمن أفضل 100 فيلم في السينما المصرية، عرض عام 1967 بدور السينما، ولاقى إقبالا كبيرا منذ بداية عرضه واستمر هذا الإقبال على الفيلم حتى يومنا هذا، بسبب ما يحمله من رسائل اجتماعية وسياسية.

سعاد حسني وسناء جميل وعبد المنعم إبراهيم فى الزوجة الثانية

يحكى فيلم الزوجة الثانية ” قصة عتمان عمدة القرية ـ صلاح منصورـ الذي يبحث عن زوجة تنجب له طفلا يرثه بدلا من زوجته حفيظة ـ سناء جميل ـ التي لا تنجب، بشرط أن يسبق لها الولادة، ويختار الفلاحة الفقيرة فاطمة ـ سعاد حسنى ـ المتزوجة من أبو العلا ـ شكرى سرحان- ويجبر العمدة أبو العلا على تطليقها ويتزوجها لكنها لم تمكنه منها، وظلت على علاقة بزوجها ويصاب العمدة بالشلل حين علم أنها حامل من زوجها فيموت، ويعرض الفيلم مشكلة صراع الضرتين سناء جميل وسعاد حسنى في قالب كوميدى رائع.

جاءت مقدمة فيلم الزوجة الثانية بكلمات رائعة بصوت الممثل القدير شفيق نور الدين، الراوي الذي يحكي لنا -بصوته فقط- وقائع الفيلم، بعد أن أخبر الأطفال المجتمعين حول صندوق الدنيا فكرة مصغرة عن هذه الدنيا وألاعيبها فيقول: والدنيا واللي في الدنيا. هنا كله في صندوق الدنيا، قرب واتفرج على الدنيا، أول هام الدنيا الحلوة اللي اسم الله عليك عارفها وشايفها من حواليك، تانى هام فيه ناس تعبت وناس غلبت، وتالت هام ناس هبشت في الدنيا وطلعت، وناس يا حول الله وقعـت من قعر الدنيا، ورابع هام، اقعد واتفرج على الدنيا، آدي الفلاحة التفاحة، اللي في الغيط وفي بيوت الناس قداحة اسمها فاطمة، وآدى الفلاح يا وله، اللى اسمه أبو العلا بيزرع أرض الغير، ولا ينوبه من الخير حبة ولا خردلة، وآدي الست حفيظة على خزاينها حفيظة، وآدي عتمان العمدة البائس ثروته على ثروتها وراقد.. والاتنين نازلين سف في سف بس بيضربوا كف في كف علشان ما معاهمش العيل اللى في الأموال بيكيل.

صلاح منصور العمدة عتمان فى الزوجة الثانية

كان الفنان أحمد مظهر مرشحا لدور العمدة لأن الدور كان يتطلب ركوب العمدة للحصان واختلف مظهر مع المخرج الذى اختار صلاح منصور فى أول بطولة مطلقة له فى السينما، حيث اعتبر بعد فيلم "الزوجة الثانية" أشهر عمدة في السينما المصرية، أدى فيه أجمل أدواره، حتى ارتفع أجره من 40 جنيها إلى 1000 جنيه عن دوره في الفيلم، وشاركه العمالقة سعاد حسني وسناء جميل ومحمد نوح وسهير المرشدى..

إبداع البارودى فى دور الشيخ حسن

وقدم الفنان حسن البارودى شخصية الشيخ حسن بالفيلم باقتدار شديد، متنازلا عن كل القيم والمبادئ، فعندما طلب منه العمدة أن يكتب كتابه على امرأة تم تطليقها منذ دقائق تعلل الشيخ حسن بوجوب انقضاء العدة، فما كان من العمدة إلا أن لكزه وقال اكتب يا شيخ حسن، فكتب الشيخ حسن وهو يردد: البلد بلدنا والدفاتر دفاترنا.

كما استعان كاتب سيناريو "الزوجة الثانية" سعد الدين وهبة بشخصية الأراجوز في الفيلم لشرح القصة، بالحكواتي والأراجوز، إلى جانب شخصية "الحكواتي" الذي يسرح بصندوق الدنيا في القرى والنجوع ويقوم بدور الراوى صوتا فقط الفنان شفيق نور الدين، وهي نوع من الفن المسرحي الذي أتقنه الكاتب سعد الدين وهبة وبرع فيه في أحداث الفيلم.

انتوني كوين قدم شخصية عمر المختار في أسد الصحراء

الفيلم الثانى الذى عرض هو عمر المختار، أسد الصحراء وهو الفيلم الملحمى التاريخى الذى أنتج عام 1981 بطولة أنتونى كوين الذى قدم شخصية عمر المختار فى قيادته الحرب ضد الجيش الإيطالى قبيل الحرب العالمية الثانية حتى حكم عليه بالإعدام شنقا وسط أهله وعشيرته، وشاركه البطولة أوليفر ريد، راف فالون، ورود ستايجر فى دور موسولينى وإيهاب الويرفلى، عيشة حسين وايرين باباس في دور مبروكة.

أخرج المخرج السورى مصطفى العقاد الفيلم الذى يتحدث عن بطولات المناضل الليبي عمر المختار، وبلغت تكاليف إنتاجه 35 مليون دولار، وشارك فيه أكثر من 250 ممثلا من جنسيات مختلفة، وضع العقاد منه نسختين الأولى باللغة الإنجليزية باسم "أسـد الصحراء" والثانية النسخة العربية منه باسم "عمر المختار".

استمر تصوير فيلم أسد الصحراء عامين

بدأ تصوير فيلم أسد الصحراء عمر المختار فى الأماكن الحقيقية للقتال بالمناطق الصحراوية فى ليبيا منذ عام 1979 حتى عرض عرضه الأول عام 1981 فى دولة الكويت وفى جميع دول العالم ومنها مصر، حتى إنه عرض فى الولايات المتحدة الأمريكية.

إيطاليا تمنع عرض فيلم أسد الصحراء

الغريب أن فيلم "أسد الصحراء عمر المختار" منعت إيطاليا عرضه تماما لإساءته للجيش وصورة الدولة الإيطالية حتى عام 2009 بعد أول زيارة فى تاريخ معمر القذافي لإيطاليا ليعرض الفيلم فى التليفزيون الإيطالى.

وفى النسخة العربية قام الفنان عبدالله غيث بأداء صوت عمر المختار وشاركه فى أداء الأصوات باللغة العربية عادل المهلمى، عمر الحريرى، كمال حسين، جميل راتب، إبراهيم الشامى، حسين الشربينى وغيرهم، قدم من خلال الفيلم أغنية "يا أمة العرب" التى كتبها الشاعر عبد الرحمن الأبنودى ولحنها محمد الموجى وغنتها نجاح سلام.