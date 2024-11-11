مصطفى العقاد، بعض ما تيسر من حكايات مخرج فيلم «الرسالة» ورأيه في أعمال يوسف شاهين

المخرج العالمى مصطفى العقاد ، مخرج سوري يحمل الجنسية الأمريكية، عرف كأحد أفضل المخرجين العرب في هوليوود، وذاع صيته في السبعينيات من القرن الماضي بعد إنتاجه فيلم "الرسالة"، وكان أحد المحاولات لتعريف العالم برسالة الإسلام، والدفاع عنه ضد اتهامات الإرهاب، وتم تصوير الفيلم بليبيا، وقد تكلف إنتاج الفيلم بنسختيه 10 ملايين دولار، وقد حققت النسخة الإنجليزية من الفيلم وحدها ما يقارب عشر أضعاف تكلفة الفيلم، رحل فى مثل هذا اليوم عام 2005.

ولد المخرج مصطفى العقاد عام 1930 بمدينة حلب بسوريا، عشق الفن والسينما خاصة، ورفض والده دخوله مجال الفن وأمام إصراره وافق والده بشرط الدراسة أولا، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الاخراج السينمائى بجامعة كاليفورتيا التى تفوق فيها على جميع زملائه، لكنه بقى فيها مقيما وحصل على الجنسية الأمريكية وعمل مساعدا للإخراج للمخرج العالمى الفريد هتشكوك فى أفلام الهالويين، ثم عمل فيما بعد فى شبكة فنية لإعداد افلام بعنوان "كيف يرانا العالم " تجول خلال إنتاجها مناطق عديدة فى العالم.

نسختان عربية وإنجليزية من الرسالة

من الافلام التى أخرجها المخرج السوري العالمي مصطفى العقاد وهى من الأفلام المدافعة عن الإسلام والمسلمين بدأت بفيلم "الرسالة" بنسختيه العربية والإنجليزية، وكذلك فيلم "أسد الصحراء عمر المختار"، فيلم الرسالة الذى أخرجه مصطفى العقاد قام ببطولة النسخة العربية منه عبد الله غيث في دور حمزة بن عبد المطلب بترشيح من العقاد نفسه الذى كان معجبا بأدائه التمثيلى، أما النسخة الإنجليزية فكانت البطولة لأنطوني كوين، والبطولة النسائية للممثلة السورية منى واصف في دور هند بنت عتبة، وأدت الممثلة العالمية أيرين باباسال الدور نفسه في النسخة العالمية، وقد تمت ترجمة الفيلم الى 12 لغة اجنبية.

المخرج مصطفى العقاد

عند إخراجه لفيلم " الرسالة " استشار مصطفى العقاد علماء الدين المسلمين لتفادي إظهار مشاهد أو معالجة مواضيع قد تكون مخالفة لتعاليم، وبرر إخراجه لفيلم إسلامي بقوله: الموضوع شخصى بالنسبة لى بالنسبة لى فقد شعرت بمسئوليتى كمسلم يعيش فى الغرب عن اظهار حقيقة الإسلام فى مواجهة اقاويل أعداؤه بأنه دين إرهاب.

اتهام العقاد بالتشيع

هوجم مصطفى العقاد هجوما شديدا بسبب الرسالة، اتهم فيه الفيلم والعقاد بالتشيع وتبني الرواية الشيعية لمقتل حمزة بن عم المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشويه صورة هند بنت عتبة.

المخرج مصطفى العقاد



من اشهر افلام مصطفى العقاد أيضا "أسد الصحراء" فيحكى عن المجاهد الليبى عمر المختار، قائد المجاهدين الليبيين في مواجهة الاحتلال الإيطالى أوائل القرن العشرين، قام بدور البطولة فيه أيضا الممثل أنطونى كوين، إلى جانب ممثلين عالميين وعرب آخرين وقد أراد العقاد للفيلم أن يكون جسرًا للتواصل بين الشرق والغرب لتحسين صورة الإسلام،

صلاح الدين وفتح الأندلس فيلمان مؤجلان

كان المخرج مصطفى العقاد يستعد فى أواخر حياته لإخراج فيلمين سينمائيين بعد توقفه لسنوات، الفيلم الاول عن قصة بطولات صلاح الدين الايوبى ووصفه بانه بطل يمثل الإسلام ويجب توضيح حقيقته للعالم، وكان مرشحا لأداء شخصيته الممثل العالمى جون كونرى، والفيلم الثانى "فتح الاندلس" يدافع فيه عن الاسلام واتهامه بدين الحروب والارهاب.

المخرج المصرى العالمى يوسف شاهين

وينتقد المخرج مصطفى العقاد المخرج المصرى العالمى يوسف شاهين على تصويره للمسلمين في أحد حوارات فيلم صلاح الدين فيقول: فيلم صلاح الدين رغم جودته يبقى فيلما محليا، وأنا عند مشاهدتي للفيلم تعاطفت مع “ريتشارد قلب الأسد” أكثر من تعاطفي مع صلاح الدين الأيوبي، أما فيلم “المصير” فلم أجد فيه الأندلس، بل وجدت أن المسلمين يحرقون الكتب، وهذه واقعة ليس من المؤكد حدوثها مع ابن رشد. ومع الأسف فإن هذا المشهد صفقوا له في مهرجان "كان" لمدة خمس دقائق، صحيح أنه يقصد المتطرفين، لكن هذا أمر نفهمه نحن، أما الغرب فسيرى بأنهم المسلمون عموما، وهذا هو الخطر.

سلسلة أفلام هالوين

كما أخرج مصطفى العقاد بنفسه فيلم "موعد مع الخوف "ويروي فيه قصة محقّق يبحث عن مرتكب مجموعة جرائم قتل، بالاضافة الى سلسلة افلام هالوين وكلها أفلام وصلت الى هوليوود.

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