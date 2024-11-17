عرض فيلم "باريس تكساس" 19 و21 نوفمبر بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي، الفيلم الأمريكي "باريس تكساس"، يومي 19 و21 نوفمبر، ضمن برنامج كلاسيكيات القاهرة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "باريس تكساس" روائي تدور أحداثه حول ترافيس هندرسون، رجل تائه مفقود بلا هدف لمدة أربع سنوات، يخرج من الصحراء ويجب عليه أن يعيد التواصل مع المجتمع، ومع نفسه، وحياته، وأسرته، وهو من إخراج فيم فيندرز.



ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 145 دقيقة، في تمام العاشرة والنصف صباح الثلاثاء 19 نوفمبر بسينما الزمالك 1، ويوم الخميس 21 نوفمبر في التاسعة والنصف صباحا بسينما الهناجر.

يشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.