الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الجمعه

الدرهم الاماراتى
الدرهم الاماراتى - فيتو

سعر الدرهم الإماراتي، استقر سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه، اليوم الجمعه 1 نوفمبر 2024، وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "فيتو"،  سعر الدرهم الإمارات، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

الدرهم الإماراتى - فيتو 
الدرهم الإماراتى - فيتو 

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.26 جنيه  للشراء.

13.30  جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.27 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في  بنك مصر

13.27 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع.

 

الدرهم الاماراتى - فيتو 
الدرهم الاماراتى - فيتو 

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

13.27 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB 

13.27 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول

13.23 جنيه للشراء.

13.39 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

سعر الدرهم الاماراتي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر الدرهم الاماراتى الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

مواد متعلقة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي الجمعة 1 نوفمبر 2024

سعر جرام الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعه 1 نوفمبر 2024

البورصة المصرية، صعود مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب

حركة مؤشر أسعار الفضة عالميا، الأونصة وصلت لهذا المستوى

الهيئة العامة للاستثمار.. 6 مراحل لتأسيس الشركات (إنفوجراف)

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي الجمعة 1 نوفمبر 2024

أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 في بداية التعاملات

حركة مؤشر أسعار الفضة عالميا، الأونصة وصلت لهذا المستوى

الأكثر قراءة

خطأ طبيب الأهلي يبعد داري شهرا عن الملاعب

مصحوبة بحبات البرد، خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا السبت

بارتفاع يصل لـ 29 جنيهًا، ننشر أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي الجمعة 1 نوفمبر 2024

بعد الارتفاعات الأخيرة، أسعار سبائك الذهب وصلت لكام في الصاغة اليوم؟

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 1/11/2024

أول تعليق من جوميز بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

أماكن سقوط الأمطار الرعدية في المحافظات الأسبوع المقبل

منوعات

المزيد

ابتلعها البحر، اختفاء جزيرة روسية بأكملها عن الوجود

بعد إحراقه لنسخة من المصحف، روسيا توجه تهمة الخيانة العظمى لمواطن

حال عدم تخطي العروس هذه السن، مدينة صينية تمنح مكافأة نقدية للأزواج

علماء يدرسون إمكانية الحصول على معادن نادرة من البحر الأسود

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده الجمعة في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 1/11/2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

صراع المليارديرات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مفهوم العفو وفضائله وأهميته في الإسلام؟

ما معاني كلمة "وراء" في القرآن الكريم؟، الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقتها بتخطي الصعوبات والمتاعب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads