سعر الدرهم الإماراتي، استقر سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه، اليوم الجمعه 1 نوفمبر 2024، وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "فيتو"، سعر الدرهم الإمارات، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

الدرهم الإماراتى - فيتو

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.26 جنيه للشراء.

13.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.27 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر

13.27 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتى - فيتو

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

13.27 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

13.27 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول

13.23 جنيه للشراء.

13.39 جنيه للبيع.