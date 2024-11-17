جامعة حلوان تنظم بطولة خماسي كرة القدم لذوي الهمم

نظم قسم ذوي الهمم بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، بطولة خماسي كرة القدم لذوي الهمم، بصاله المغطاة بنادي جامعة حلوان بمشاركة 10 فرق من انواع الاعاقات المختلفة الحركي والذهني والسمع، حيث أقيمت النهائيات ووصل إلى المربع الذهبي فريق كايرو وفريق الحريفه وفريق الاهلي وفريق الدراويش.

بطولة خماسي كرة القدم لذوي الهمم

وكانت المباراة النهائية بين فريق كايرو وفريق الحريفة وانتهت المباراة بفوز فريق كايرو بالمركز الأول بنتيجة 2/7 لصالح فريق كايرو.

وكانت مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين فريق الأهلي والدراويش وانتهت بفوز فريق الاهلي بنتيجة 0/1.

جامعة حلوان

أقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بتنظيم الفعاليات الرياضية وخاصة لذوي الهمم لاشراكهم ودمجهم وتحسين حالتهم الصحية واكسابهم المزيد من الخبرات.

وتمت الفعالية تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي، ومحمد الطناحي رئيس قسم ذوي الهمم.

يتألف فريق التحكيم من ريحاب السيد، والدكتور صابر عبد الغني، وعمرو جلال، وأحمد المالكي، وبدر فريد بدر، وأحمد إبراهيم، وأحمد عبد الناصر، وسلفيا ثروت، وحاتم طه، والدكتور مؤمن أحمد، ومحمد رياض.