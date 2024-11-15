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جامعة حلوان تطلق مسابقة "الفن يحارب الفساد"

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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أعلنت جامعة حلوان عن إطلاق مسابقة فنية وثقافية جديدة تحت عنوان "الفن يحارب الفساد"، وذلك بتنظيم من إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وتأتي المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد.

وتشمل المسابقة عدة مجالات فنية وأدبية، حيث تتضمن الفنون التشكيلية بفروعها: الرسم بمقاس (50×70)، والبوستر (35×50)، والفوتوغرافيا (20×30)، بالإضافة إلى مجال الشعر بفرعيه الفصحى والعامية، على أن تعبر الأعمال المقدمة عن أنواع وطرق مكافحة الفساد.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي لدى الطلاب بقضايا مكافحة الفساد وتأثيرها على المجتمع، حيث أن محاربة الفساد تعد ضرورة ملحة لإصلاح المجتمع والحياة.

وتتم المسابقة تحت إشراف اللواء محمد ابو شقة أمين عام الجامعة،هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، محمد السيد جاد المدير العام للإدارة العامة لرعاية الشباب،أحمد يحيى مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، وحددت إدارة المسابقة يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024 كآخر موعد لاستلام المشاركات، ولمن يرغب فى المشاركة التوجه لإدارة رعاية الشباب بالكلية، حيث تستلم إدارة رعاية الشباب بكل كليه أعمال الطلاب المتقدمة للمسابقة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن فعاليات الأنشطة التثقيفية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تنظمها الجامعة، مما يعكس حرص جامعة حلوان على المشاركة الفعالة في الجهود الوطنية لمكافحة الفساد من خلال الفن والثقافة.

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جامعة حلوان الفن يحارب الفساد اللجنة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مكافحة الفساد

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