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حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل صديقه وإصابة شقيقه في أوسيم

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بقتل صديقه وإصابة شقيق المجني عليه بعد وصلة هزار في منطقة أوسيم، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

 

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

 

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

وكشفت التحقيقات، أن مزاحا بين صديقين تطورت لصفع أحدهما للآخر، مما أسفر عن تشاجر الطرفين، ومقتل المجني عليه وإصابة شقيقه، طعنا بسلاح أبيض بمدينة أوسيم.
 

مقتل شخص وإصابة شقيقه في أوسيم

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شخص وإصابة شقيقه في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

 

 وبإجراء التحريات تبين أن القتيل شاب، والمصاب شقيقه، تعرضا لاعتداء بسلاح أبيض خلال مشاجرة مع شخصين "اب وابنه".

 

وكشفت التحريات أن مزاحا بين الطرفين أدى لصفع أحد المتشاجرين لآخر، مما أسفر عن تشاجر الطرفين، ومقتل المجني عليه وإصابة شقيقه، طعنا بسلاح أبيض.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

 

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