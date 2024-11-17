كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بأداء حركات استعراضية بدمياط وتم ضبط مرتكب الواقعة.

عقب تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة ميكروباص لأداء حركات استعراضية في دمياط



عقب تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة ميكروباص لأداء حركات استعراضية في دمياط

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بفتح باب السيارة وأدائه حركات استعراضية والقيادة برعونة على أحد الطرق برأس البر بدمياط معرضًا حياته والمواطنين للخطر.



و بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط (السيارة المشار إليها وقائدها "لا يحمل رخصة قيادة"– مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.



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