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حوادث

تحرير 1533 مخالفة الملصق الإلكتروني والتحفظ على 48 سيارة ودراجة نارية متروكة

حملة مرورية، فيتو
حملة مرورية، فيتو

حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1533 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

تحرير 1533 مخالفة الملصق الإلكتروني

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلًا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

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كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

 

 التحفظ على 48 سيارة ودراجة نارية متروكة

وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة، برفع 48 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 503 مخالفات لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية مخالفة الملصق الإلكترونى مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني وزارة الداخلية

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