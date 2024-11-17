الأحد 17 نوفمبر 2024
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حوادث

اعترافات المتهم بإشعال النار في منزل حماته بالصف، وقرار عاجل من النيابة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أشعل عامل النار بمنزل حماته، بسبب خلافات مع زوجته بمنطقة الصف، ونجحت قوات الأمن في القبض علي المتهم.

وتجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في الحادث، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بصحة الاتهام المنسوب إليه، وارتكاب الواقعة، انتقاما من زوجته وحماته، وأمرت النيابة بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

اشتعال حريق بمنزل في الصف

البداية كانت بورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بمنزل في الصف، انتقل رجال الحماية المدنية لمحل الواقعة، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط زوج إبنة مالكة المنزل في إلقاء عبوة مولوتوف على المنزل وإحراقه، بسبب خلافات مع زوجته.

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أمن الجيزة الصف نيابة الجيزة

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