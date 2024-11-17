الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمومية اتحاد الهوكي تنتخب مجلس إدارة جديد اليوم

الاتحاد المصري للهوكي،
الاتحاد المصري للهوكي، فيتو

الهوكي، تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الهوكي اجتماعًا هامًّا اليوم الأحد، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

موعد انتخابات اتحاد الهوكي

ومن المقرر أن ينطلق اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الهوكي في الـ12 ظهرًا، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

الجمعية العمومية لاتحاد الهوكي

ويبلغ عدد الهيئات التي لها حق الحضور والتصويت في انتخابات اتحاد الهوكي 13 هيئة رياضية، بعد انسحاب نادي الشرقية للدخان.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الهوكي أندية، الزمالك، اتحاد الشرطة، مصنع الطائرات، الشمس، النصر، الشرقية، القناة، بورفؤاد، سموحة، النوبي العام، الكنوز، قرشة، دابود.

صراع ثنائي على رئاسة الاتحاد

وتشهد انتخابات اتحاد الهوكي صراع ثنائي على رئاسة الاتحاد بين كل من، رامي بدر عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأشرف فرحات مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي للعبة.

12 مرشحًا على العضوية

وفي العضوية يتواجد 12 مرشحًا وهم: 

هشام عبيد - حاتم الفكهاني - حمدي خليفة - أحمد عبد الكافي - طارق عامر - أحمد سعد الدين - أحمد عصمت - محمد درويش - أحمد عطا - تامر حسني - أحمد نعيم - يحيى دعبس.

ويتكون مجلس إدارة اتحاد الهوكي طبقا للائحة من رئيس و5 أعضاء، يتم انتخابهم في اجتماع الجمعية العمومية اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهوكي اتحاد الهوكي انتخابات اتحاد الهوكي رامي بدر أشرف فرحات

مواد متعلقة

عمومية السباحة: فوز ياسر إدريس بالانتخابات كان مستحقا وطموحاتنا بلا حدود

اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة

عمومية السباحة تنتخب مجلس إدارة جديد اليوم

محافظ الشرقية يدعم بعثة الهوكي للسيدات قبل المشاركة بالبطولة الدولية في عمان

الأكثر قراءة

المالية تزف بشرى للمواطنين بشأن مرتبات نوفمبر 2024، وهذا موقف الزيادات الجديدة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

آخر تطورات قانون الإيجار القديم

روسيا تستهدف منشآت الطاقة في أوكرانيا وبولندا تتدخل

يصل لـ 5.5 جنيه في الكيلو، انخفاض أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” بالأسواق

بتوصية إيلون ماسك.. من هو المصري المرشح لتولي وزارة في إدارة ترامب؟ (فيديوجراف)

تصفيات أمم أفريقيا، موعد مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا والقناة الناقلة

بمشاركة مصر، انطلاق قمة مجموعة العشرين بالبرازيل غدا

منوعات

المزيد

شبهته ببوق السفينة، السيدة الأولى في البرازيل تسخر من إيلون ماسك

تصريح مثير من سيلفستر ستالون بشأن ترامب (فيديو)

رصاصة تعطل إقلاع طائرة من مطار دالاس (فيديو)

امرأة تتسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 منزل بأمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

إمبراطورية إيلون ماسك.. أغنى رجل في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «قفينا»، تفسير الشعراوي للآية 46 من سورة المائدة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads