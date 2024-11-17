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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: أحد المتورطين بإطلاق قنبلتين على منزل نتنياهو ضابط احتياط رفيع

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

غزة الآن، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن أحد المشتبه في تورطهم في إطلاق قنبلتين مضيئتين على منزل نتنياهو ضابط احتياط رفيع.

 وكانت تمكنت وحدة الشاباك ولاهاف 433 التابعة للشرطة الإسرائيلية من القبض على 3 مشتبه بهم في إطلاق قنبلتين ضوئيتين بالقرب من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا الليلة الماضية، وفق ما أوردته القناة 12 العبرية صباح اليوم الأحد.

وبحسب القناة، أمرت المحكمة المختصة بحظر نشر تفاصيل التحقيق وهوية المشتبه بهم لمدة 30 يوما، لمنع تعطيل التحقيق أو الإضرار به.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد كشفت مساء أمس السبت، عن إلقاء قنابل مضيئة باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا شمالي تل أبيب.

وقال جهاز الأمن العام (الشاباك)، إن "هذا الحادث الخطير يشكل تصعيدًا كبيرًا، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة".

وفي أكتوبر الماضي تعرّض منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي لهجوم نفذته طائرة مسيرة، تبناه حزب الله، وباركتها حركة حماس، ووصفتها بالعملية "النوعية".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية حينها عن مصدر في مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا لحظة الحادثة.

 

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