تشريح جثة فتاة عثر عليها مقتولة في الأميرية
انتقل فريق من نيابة الأميرية لمعاينة مكان العثور علي جثة فتاة مذبوحة وملقاة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية وأمرت بنقل الجثة الي المشرحة لتشريحها وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الاميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيدون فيه بالعثور علي جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر بأحد الشوراع في المنطقة.
وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين العثور علي جثة فتاة وبها إصابات طعنية عبارة عن جرح ذبحي.
وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لتولي التحقيق.
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