الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس قناة السويس: استحداث خدمات جديدة

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزيرة الشحن القبرصي التعاون الثنائي (صور)

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

 استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وزيرة الدولة للشحن بقبرص مارينا هادجيمانوليس، يرافقها السفيرة بولي يوانو سفيرة دولة قبرص لدى القاهرة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. 

أسامة ربيع يتفقد سير العمل بترسانة السويس البحرية ومستشفى الهيئة (صور)

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زيارة رسمية لمصر 

 يأتي ذلك على هامش زيارتها الرسمية لجمهورية مصر العربية وفي إطار التعاون المثمر بين البلدين.  

شهد اللقاء التشاور حول تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر على سلاسل الإمداد العالمية، ومناقشة آليات التعاون في مجالات التحول الأخضر واستخدامات الطاقة النظيفة.  

 

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

هيئة قناة السويس تتطلع لتعزيز التعاون مع قبرص 

 في مستهل اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين علي صعيد المستوى الدبلوماسي والشعبي.  

وأكد رئيس  هيئة قناة السويس  حرص الهيئة على فتح قنوات اتصال مباشرة مع الشركاء، وتلبية متطلبات العملاء، ومواكبة التطورات المستمرة في صناعة النقل البحري لاسيما  التوجهات العالمية بتفعيل برامج التنمية المستدامة في الصناعة البحرية والحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة ضمن استراتيجية الهيئة للإعلان عن قناة السويس"القناة الخضراء" بحلول عام 2030.  

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

استحداث خدمات بحرية جديدة 

 وأوضح الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس استحدثت خدمات بحرية ولوجيستية جديدة لم تكن متاحة من قبل ضمن جهودها الرامية لتطوير حزمة الخدمات المقدمة للسفن العابرة والتحول إلى مركز إقليمي لتقديم خدمات بحرية ولوجيستية بمستوى عالمي، مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح قناة السويس في تقديم خدمات صيانة وإصلاح السفن وخدمات الإسعاف البحري فضلا عن تقديم كلا من خدمات مكافحة التلوث والإنقاذ البحري، وتوفير خدمات تبديل الأطقم البحرية.  

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

تقدير جهود هيئة قناة السويس 

 من جانبها، أعربت  وزيرة الدولة للشحن بقبرص عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لضمان انتظام الملاحة عبر القناة في ظل الظروف والتحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة والسلامة البحرية للسفن والأطقم البحرية. 

وأكدت هادجيمانوليس أن التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر ألقت بظلالها على سوق النقل البحري حيث ارتفعت التكاليف التشغيلية للنقل البحرى مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع للمستهلك النهائي باعتباره الحلقة الأخيرة في سلاسل الإمداد العالمية.  

 

استعراض التجربة القبرصية 

واستعرضت وزيرة الدولة للشحن بقبرص التجربة القبرصية في تقديم حوافز وتخفيضات على الخدمات المقدمة للسفن الصديقة للبيئة لاسيما خدمات ترخيص العلم القبرصي، وأبدت الوزيرة استعدادها للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس في مجالات الاستدامة البيئية البحرية.  

 

عقب ذلك، توجه الوفد لإجراء جولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها زيارة متحف قناة السويس للتعرف عن قرب علي ما يحتويه من قاعات مقتنيات تسرد تاريخ القناة. 
 

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