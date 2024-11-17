مسلسل “Gangnam B Side” الكوري ضمن قائمة الأكثر مشاهدة عالميًا على DISNEY+

وصلت الدراما الكورية Gangnam B Side من بطولة الممثل Ji Chang Wook وJo Woo Jin إلى المركز الخامس في قائمة الأكثر مشاهدة عالميًا على المنصة الالكترونية DISNEY+ والتي تم عرضها يوم 6 نوفمبر، ومن المتوقع أن تحطم أرقام دراما MOVING الانجح على المنصة في الأيام القادمة.

دراما Gangnam B Side

تدور أحداث المسلسل في منطقة جانجنام، سيول، حيث تعمل جاي هي (بيبي) في أحد البارات الشهيرة في منطقة جانجنام، وهي تعلم سرًا يتعلق بسلسلة الاختفاءات التي حدثت مؤخرًا بالمنطقة، ولكنها تختفي هي الأخرى، ومن بين الأشخاص الذين يتورطون في القضية المحقق كانج دونج وو (جو وو جين)، الذي تم تخفيض رتبته ثم عاد إلى العمل، والمجرم يون جيل هو (جي تشانج ووك) من منطقة جانجنام، الذي وضع نفسه على قائمة المشتبه بهم، والمدعي العام مين سيو جين (ها يون كيونج)، الذي يعمل على هذه القضية كفرصة لرفع مكانته، ليطارد كلًا منهم الحقيقة لأسبابه الخاصة.