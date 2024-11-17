يائير لبيد يدعو لمنع رافضي التجنيد الحريديم من السفر

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الأحد : إن على اليهود الحريديم الالتزام بالتجنيد في الجيش، وإلا فيجب حرمانهم من جوازات السفر والميزانيات.

مطالب بمنع الحريديم من السفر

وأضاف في تغريدة على موقع إكس "يجب ألا يتمكن الحريديم من السفر إذا أصروا على رفض التجنيد، لقد حان الوقت لكي تتصرف إسرائيل كدولة".

أزمة تجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي

ويواجه جيش الاحتلال أزمة في التجنيد، وذلك في ظل رفض عدد كبير الانضمام لصفوف الجيش.

ويخوض جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا على جبهتي غزة ولبنان في وقت واحد وهو ما يضع ضغطًا على قواته.

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