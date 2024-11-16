كتائب القسام تستهدف آليات إسرائيلية شمال غزة (فيديو)

بثت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- اليوم السبت، مشاهد تظهر تدمير عناصر القسـام لآليات عسكرية إسرائيلية في جباليا شمال غزة.

عمليات كتائب القسام ضد جيش الاحتلال

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام في بيان صادر عنها، أنها استهدفت دبابة إسرائيلية وجرافة عسكرية قرب دوار تل الذهب ومحيط جمعية التطوير بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام:" إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا 4 بعبوة شواظ في شارع دواس غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

كتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال في محور نتساريم

وأضافت كتائب القسام، إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب جهاد جبريل، قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم بصواريخ 107.

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