تصوير مشاهد مشادة كلامية بين أحمد العوضي وميرنا نور الدين في فهد البطل

بدأت أسرة مسلسل فهد البطل تصوير مشاهدها الأولى في العمل، والمشاهد التي تم تصويرها عبارة عن مشادة كلامية بين فهد البطل وميرنا نور الدين التي تلعب شخصية حبيبته.

كما جمعه بعض المشاهد أيضا بشقيقته التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي.

سجن أحمد العوضي في فهد البطل

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

وبعد التطاول عليها يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن على إثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات في مقدمتهن الفنانة سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي علي المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانة ياسمين رئيس والفنان ميرنا نور الدين.