حرب أوكرانيا، مجموعة السبع تتعهد بفرض أثمان باهظة على روسيا

أكدت مجموعة السبع اليوم السبت، التزامها بفرض أثمان باهظة على روسيا عبر العقوبات وضوابط التصدير وإجراءات فعّالة أخرى.

وبحسب «سكاي نيوز»، قال زعماء مجموعة دول السبع الكبرى إن روسيا تظل العقبة الوحيدة أمام سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

انتهاء الحرب العام المقبل بطريقة دبلوماسية

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم السبت "يجب أن نفعل كل شيء لضمان انتهاء الحرب العام المقبل بطريقة دبلوماسية".

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، شدد زيلينسكي على أن وضع ساحة المعركة في شرق أوكرانيا صعب.

انخفاض المساعدات الأمريكية واحتمال انتهاء الصراع في أوكرانيا

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مصدوم من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، ويخشى من انخفاض المساعدات الأمريكية واحتمال انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وأضاف فيتسو في تصريحات: "رأيت الرئيس زيلينسكي بأم عيني في مؤتمر صحفي في بودابست. هل سبق لكم أن رأيتم شخصًا يخشى أن تنتهي الحرب؟ أنا رأيته، اسمه الرئيس زيلينسكي. زيلينسكي مصدوم لأن ترامب فاز وقد يوقف المساعدات الأمريكية".

وفي وقت سابق، أشار فيتسو إلى أن بعض السياسيين الأوروبيين يقترحون أن يتحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولية المالية الكاملة عن دعم أوكرانيا إذا توقفت الولايات المتحدة عن تقديم المساعدة لكييف، مؤكدًا أن سلوفاكيا لن توافق على ذلك.