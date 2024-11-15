الجمعة 15 نوفمبر 2024
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فيديو يظهر لحظات رعب عاشها ركاب طائرة متجهة لميامي

طائرة ركاب، فيتو
طائرة ركاب، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها كشفها مقطع فيديو، والذي أظهر  لحظات مرعبة عاشها ركاب طائرة متجهة إلى ميامي في الولايات المتحدة، بعد اضطرابات هوائية شديدة، قبل أن تجبر الطائرة على العودة إلى كوبنهاجن قبل وقت قصير من وصولها.

لحظات مرعبة عاشها ركاب طائرة متجهة إلى ميامي
 

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإسكندنافية، أقلعت من ستوكهولم إلى ميامي في رحلة كان من المفترض أن تستغرق أكثر من تسع ساعات، وبعد اضطرابات مثيرة للقلق اضطرت للعودة إلى كوبنهاغن لإجراء فحوصات فنية.

ونشر أحد الركاب على متن الطائرة، كان مسافرا برفقة زوجته، لقطات تظهر الركاب وهم يصرخون، بينما كانت الطائرة تهتز بسبب الاضطرابات.

 

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ميامي الولايات المتحدة كوبنهاجن طائرة

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