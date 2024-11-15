فيديو يظهر لحظات رعب عاشها ركاب طائرة متجهة لميامي

في واقعة غريبة من نوعها كشفها مقطع فيديو، والذي أظهر لحظات مرعبة عاشها ركاب طائرة متجهة إلى ميامي في الولايات المتحدة، بعد اضطرابات هوائية شديدة، قبل أن تجبر الطائرة على العودة إلى كوبنهاجن قبل وقت قصير من وصولها.

1/2 videos



Terrifying moment air passengers scream as they are lifted out of their seats by extreme #turbulence which forced packed #Miami-bound jet to turn around mid-flight and return to #Europe - DM pic.twitter.com/Vh2cI7NXfI November 15, 2024

لحظات مرعبة عاشها ركاب طائرة متجهة إلى ميامي



ومن جانبها، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإسكندنافية، أقلعت من ستوكهولم إلى ميامي في رحلة كان من المفترض أن تستغرق أكثر من تسع ساعات، وبعد اضطرابات مثيرة للقلق اضطرت للعودة إلى كوبنهاغن لإجراء فحوصات فنية.

ونشر أحد الركاب على متن الطائرة، كان مسافرا برفقة زوجته، لقطات تظهر الركاب وهم يصرخون، بينما كانت الطائرة تهتز بسبب الاضطرابات.