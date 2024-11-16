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أخبار مصر

نوة المكنسة، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

مناطق سقوط الأمطار،
مناطق سقوط الأمطار، فيتو

حالة الطقس، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نوة “المكنسة” هي ظاهرة جوية تنتمي إلى جدول النوات الذي ابتكره الصيادون قديمًا استنادًا إلى الخبرات المحلية.

نوة المكنسة 

وأضافت غانم، أن نوة “المكنسة” تبدأ في التأثير على محافظة مطروح اليوم السبت، مع  سقوط أمطار متوسطة، وتمتد إلى الإسكندرية يومي الأحد والاثنين.

مناطق سقوط الأمطار

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت العاشرة” المذاع على قناة “الشمس 2” تقديم أيمن عطالله: أنه من المتوقع سقوط الأمطار على معظم السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يوم الثلاثاء المقبل، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ما يجعل الأجواء أقرب إلى الشتوية.

 

انخفاض درجات الحرارة

ونصحت منار، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الخفيفة، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، كما أن الشبورة المائية ستكون كثيفة في المناطق الداخلية، ما قد يؤثر على الرؤية.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 17 - 11 - 2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 16 - 11 - 2024

ولفتت إي أنه المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على السواحل الشمالية إلى ما بين 15 و16 درجة مئوية خلال ساعات الليل، بينما تصل في القاهرة الكبرى إلى حوالي 16 درجة مئوية.

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