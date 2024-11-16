نوة المكنسة، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نوة “المكنسة” هي ظاهرة جوية تنتمي إلى جدول النوات الذي ابتكره الصيادون قديمًا استنادًا إلى الخبرات المحلية.

نوة المكنسة

وأضافت غانم، أن نوة “المكنسة” تبدأ في التأثير على محافظة مطروح اليوم السبت، مع سقوط أمطار متوسطة، وتمتد إلى الإسكندرية يومي الأحد والاثنين.

مناطق سقوط الأمطار

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت العاشرة” المذاع على قناة “الشمس 2” تقديم أيمن عطالله: أنه من المتوقع سقوط الأمطار على معظم السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يوم الثلاثاء المقبل، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ما يجعل الأجواء أقرب إلى الشتوية.

انخفاض درجات الحرارة

ونصحت منار، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الخفيفة، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، كما أن الشبورة المائية ستكون كثيفة في المناطق الداخلية، ما قد يؤثر على الرؤية.

ولفتت إي أنه المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على السواحل الشمالية إلى ما بين 15 و16 درجة مئوية خلال ساعات الليل، بينما تصل في القاهرة الكبرى إلى حوالي 16 درجة مئوية.