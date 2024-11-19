مؤلفة "حكايات من غزة" لـ"فيتو": الفيلم يوثق كواليس الإبادة الإسرائيلية!

تشهد النسخة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي اهتماما كبيرا بالسينما الفلسطينية، حيث تم تخصيص 3 جوائز دعما لفلسطين، بالإضافة إلى أنه تم افتتاح المهرجان بالفيلم الفلسطيني “أحلام عابرة”؛ لتصبح فلسطين حاضرة بقوة لهذا العام.

كما تتضمن النسخة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي، مسابقة أفاق السينما العربية التي يشارك فيها عدد كبير من الأفلام، من بينها: الفيلم الوثائقي “حكايات من غزة”.

رسالة تضامن مع فلسطين

كما شهد المهرجان أيضا عرض رسالة واضحة للتضامن مع القضية الفلسطينية، حيث ظهر القائمون على إدارة المهرجان والضيوف وعلى رأسهم الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان بالدبوس الفلسطيني في حفل الافتتاح، كما اتشح المسرح بالشال الفلسطيني دعما للقضية الفلسطينية.

من جانبها، كشف مؤلفة ومصورة فيلم “حكايات من غزة” هديل نبيل عن أسرار وكواليس العمل المشارك في مسابقة “آفاق السينما العربية” بالمهرجان.

صورنا قصصا من الواقع

هديل نبيل أحمد قالت لـ"فيتو“: إنها كانت واحدة من مصوري قصة من قصص الفيلم وهو من إخراج محمود نبيل أحمد والجمهور سيعيش من خلال الأحداث حياة يومية بسيطة لأربعة أشخاص، كل واحد فيهم له قصة وحياة مختلفة، ولكن الشيء الذي جمعهم هو بساطة الحياة والظروف التي يعيشون فيها داخل غزة، مضيفة: ”صورنا قصصا من الواقع كانت موجودة بكل تفاصيلها ولكنها اليوم ليست موجودة في ظل الإبادة والمحرقة التي يرتكبها الاحتلال الغاشم وتسبب في إخفائها.

أفلام تجسد مأساتنا



واستطردت “هديل”: “الفن مؤثر بشكل كبير على القضية الفلسطينية، وله رسالة قوية، وأتمني تقديم أفلام تسلط الضوء علي القضية الفلسطينية ومأساة الشعب الفلسطيني واللحظات التي يعيشها من إبادة ومحرقة كبيرة، كما أتمنى تقديم أفلام تخلد المأساة الفلسطينية الأخيرة التي تجاوزت 400 يوم، ولا يمر يوم دون أن يرتقي شهداء ويسقط مصابون، فضلا عن مظاهر التدمير والتخريب التي لا تتوقف لحظة واحدة".

فيلم حكايات من غزة من تأليف الكاتبة والمصورة هديل نبيل أحمد ومن إخراج محمود نبيل أحمد ومن إنتاج وسام السيسي، ويسلط الضوء على مأساة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال من خلال 4 قصص لأشخاص يروون حياتهم اليومية البسيطة من خلال عمل وثائقي يرصد الإبادة والمحرقة التي تعيشها غزة.