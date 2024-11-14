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ثقافة وفنون

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة"

مهرجان القاهرة السينمائي،
مهرجان القاهرة السينمائي، فيتو

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي  الدولي الـ ٤٥ بعمل سينمائي فلسطيني وهو فيلم «أحلام عابرة» الذي عُرض لأول مرة عالميًّا، وهو من بطولة عادل أبو عياش، وأميليا ماسو، وأشرف برهوم، موسيقى جوهان كورتيت، تصوير دريد منجم.

 

أحلام عابرة

وتدور الأحداث التي صورت في بيت لحم بـ فلسطين، حول سامي، البالغ من العمر 12 عامًا، الذي يأخذنا في رحلة ليوم وليلة، برفقة عمه وابن عمه الأكبر سنتين بحثًا عن طائره المفقود، وقد أخبره جيرانه أنه ربما عاد إلى موطنه الأصلي، وتمتد الرحلة من مخيم للاجئين في الضفة الغربية إلى مدن فلسطينية مختلفة بما في ذلك بيت لحم والقدس القديمة وحيفا، ونكتشف من خلالها ما يحدث لهم، والحياة اليومية الصعبة للفلسطينيين وتأثيرها على شخصياتهم وعلاقاتهم بأنفسهم والآخرين.

وقال النجم حسين فهمي رئيس المهرجان عن العمل: "نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي وهو عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن في غزة وذلك بمنزلة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يقام في الفترة من 13 لـ 22 نوفمبر الجاري، في دار الأوبرا المصرية.

 

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