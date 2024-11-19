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ثقافة وفنون

لقطات من جولة حسين فهمي في معرض Art 74 بمهرجان القاهرة السينمائي(صور)

حسين فهمي، فيتو
حسين فهمي، فيتو

قام النجم الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، بجولة إستثنائية داخل  معرض Art 74 المقام ضمن فعاليات المهرجان.

 

واشتمل المعرض على لوحات متنوعة من أبرز لقطات كلاسيكيات الفن المصري  وسط وفد كبير من مختلف دول العالم.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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