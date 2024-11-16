الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الطيران يعلق على فيديو البلوجر المسيء لمطار القاهرة ويكشف عن توجيه للسيسي

مطار القاهرة الدولي،
مطار القاهرة الدولي، فيتو
ads

مطار القاهرة، علق الكابتن طيار سامح الحفني، وزير الطيران المدني، على تقرير مصور نشره بلوجر أجنبي يحمل إساءة إلى مطار القاهرة.

مغالطات البلوجر بشأن مطار القاهرة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": ما نشره البلوجر الأجنبي يحمل الكثير من المغالطات والتجني الشديد بشأن الوضع داخل مطار القاهرة، وسنرد بالفيديو منذ لحظة دخوله وحتى خروجه لإثبات أن ما بثه ونشره في الفيديو مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.

ولفت إلى أن البلوجر يدعى تعرضه للاحتكاك من بعض الناس وهذا كلام غير صحيح، نحن سنرد غدًا بالفيديو على الإساءات التي وجهها للخدمة والوضع بمطار القاهرة وطريقة التعامل.

 

فترة بقاء البلوجر في مطار القاهرة


وأشار إلى أن البلوجر ادعى طول فترة وجوده في المطار بسبب الروتين بينما دخل وخرج في 18 دقيقة وهذا رقم قياسي، لافتًا إلى أنه لم ينتقد نقدا بناءً ويبدو أنه موجه للإساءة إلى مطار القاهرة لصالح جهة أخرى.

وتابع: حتى الصور التي التقطها للحمامات غير موجودة في الأصل بمطار القاهرة، معقبا: "الفيديو مغلوط ومفبرك على الرغم من اعترافنا ببعض الممارسات الخاطئة التي نعمل على تلافيها وتحسين الجودة بالمطار".

توجيه السيسي بشأن مطار القاهرة

وأكد: مطار القاهرة الأكبر في إفريقيا ويستوعب 28 مليون راكب سنويا، وكان هناك اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي ووجه بتوسعة مساحة المطار ليستوعب 30 مليون راكب.

مطار القاهرة يحبط 64 محاولة تهريب متنوعة خلال شهر أكتوبر

وزير الطيران يبحث الاستعدادات النهائية لافتتاح الجمعية العمومية لاتحاد شركات الطيران الأفريقية

وأردف:" هنكبر مطار القاهرة ليستوعب 30 مليون راكب بتوجيه واتفاق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والقادم أفضل".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الطيران مطار القاهرة البلوجر الأجنبي السيسي سامح الحفني

مواد متعلقة

مطار القاهرة يحبط 64 محاولة تهريب متنوعة خلال شهر أكتوبر

وزير الطيران يبحث الاستعدادات النهائية لافتتاح الجمعية العمومية لاتحاد شركات الطيران الأفريقية

وزير الطيران المدني يناقش طلبا بحرينيا بزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة

بعثة منتخب مصر تغادر مطار القاهرة إلى كاب فيردي (صور)

الأكثر قراءة

رئيس "إيفرتون" السابق يكشف وجهة محمد صلاح المقبلة

محامي أحمد فتوح يفجر مفاجأة عن الحكم الصادر ضد اللاعب

وزير الطيران يعلق على فيديو البلوجر المسيء لمطار القاهرة ويكشف عن توجيه للسيسي

بالأرقام، تحركات الذهب في الأسبوع الثاني من نوفمبر

محامي كهربا يوجه رسالة لإدارة الزمالك بشأن الغرامة وتعليق قوي لعمرو أديب

أول تعليق من محامي أسرة ضحية أحمد فتوح بعد الحكم عليه

رئيس مكافحة كورونا: نزلات البرد هذا العام أشد من الأعوام الماضية (فيديو)

نوة المكنسة، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

منوعات

المزيد

امرأة تتسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 منزل بأمريكا (فيديو)

صانع محتوي جزائري يحتال لجمع الأموال بزعم الأعمال الخيرية

مكافحة بق الفراش في شقة يتسبب بـكارثة لحي كامل بتركيا

روسيا تكشف عن كاميرا جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

3 فضائل لسورة يوسف والأحاديث الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (3 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads