وزير الطيران يعلق على فيديو البلوجر المسيء لمطار القاهرة ويكشف عن توجيه للسيسي

مطار القاهرة، علق الكابتن طيار سامح الحفني، وزير الطيران المدني، على تقرير مصور نشره بلوجر أجنبي يحمل إساءة إلى مطار القاهرة.

مغالطات البلوجر بشأن مطار القاهرة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": ما نشره البلوجر الأجنبي يحمل الكثير من المغالطات والتجني الشديد بشأن الوضع داخل مطار القاهرة، وسنرد بالفيديو منذ لحظة دخوله وحتى خروجه لإثبات أن ما بثه ونشره في الفيديو مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.

ولفت إلى أن البلوجر يدعى تعرضه للاحتكاك من بعض الناس وهذا كلام غير صحيح، نحن سنرد غدًا بالفيديو على الإساءات التي وجهها للخدمة والوضع بمطار القاهرة وطريقة التعامل.

فترة بقاء البلوجر في مطار القاهرة



وأشار إلى أن البلوجر ادعى طول فترة وجوده في المطار بسبب الروتين بينما دخل وخرج في 18 دقيقة وهذا رقم قياسي، لافتًا إلى أنه لم ينتقد نقدا بناءً ويبدو أنه موجه للإساءة إلى مطار القاهرة لصالح جهة أخرى.

وتابع: حتى الصور التي التقطها للحمامات غير موجودة في الأصل بمطار القاهرة، معقبا: "الفيديو مغلوط ومفبرك على الرغم من اعترافنا ببعض الممارسات الخاطئة التي نعمل على تلافيها وتحسين الجودة بالمطار".

توجيه السيسي بشأن مطار القاهرة

وأكد: مطار القاهرة الأكبر في إفريقيا ويستوعب 28 مليون راكب سنويا، وكان هناك اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي ووجه بتوسعة مساحة المطار ليستوعب 30 مليون راكب.