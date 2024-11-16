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أخبار مصر

مطار القاهرة يحبط 64 محاولة تهريب متنوعة خلال شهر أكتوبر

المضبوطات بحوزة الجمارك
المضبوطات بحوزة الجمارك
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تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، من  تحرير ٦٤ محضر ضبط جمركي خلال شهر أكتوبر المنقضي، ضد ركاب أجانب ومصريين. 

وأفاد مصدر جمركي بمطارالقاهرة، أن المضبوطات عبارة عن مخدرات بانواعها (حشيش، وعبوات متنوعة تحتوي علي مخدر وزيت الماريجوانا، شرائط وأدوية بها أقراص وكبسولات لعقاقير مدرجة في جداول المخدرات، وعقار سولبادين المدرج بجداول المخدرات أيضا)، أسلحة بيضاء متنوعة  (خناجر وبندقية ضغط هواء ومنظار يركب على سلاح ناري) 

كما جاءت المضبوطات عبارة عن بضائع بمختلف انواعها (تليفونات، نظارات، مستلزمات  وقساطر وأجهزة  طبية ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات تجميل، قطع غيار متنوعة، مستلزمات التليفون المحمول، أدوية تخسيس وأخري باهظة الثمن، أدوية بيطرية، مستلزمات شيش الكترونية، عدسات لماكينات تصوير مشغولات ذهبية والماس وعملة أجنبية ومصرية. 


يذكر أنه تم تحرير ١٩٠ محضر ضبط جمركي في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية، ليصل اجمالي المحاضر التي تم تحريرها بواسطة رجال الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي بقيادة الدكتور ماجد موسى الي ٢٥٤ محضر ضبط خلال اشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر واكتوبر الماضية.

تأتي تلك الإنجازات في ظل تنفيذ  القوانين باسلوب وأداء وتعامل راقي مع الركاب مواطنين وأجانب رغم تنوع وتطور طرق الاخفاء والتحايل بواسطة الركاب محاولي التهريب ومخالفي القوانين. 

وأوضح المصدر أنه تم ذلك بمجهود كبير ومتميز لكافة الادارات بالإدارة المركزية سواء القائمين على التفتيش بالتعاون والتناغم مع إدارات الفحص بالأشعة  برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام وادارة الامن الجمركي والإدارات الصباحية وابرزهم الشئون القانونية والفنية والمالية وادارات الوديعة والمحجوزات، وبمتابعة مستمرة من السيد رئيس مصلحة الجمارك  الشحات غتوري ودعم ومساندة من السيد وزير المالية الاستاذ احمد كجوك.

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