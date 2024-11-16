السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الطيران يبحث الاستعدادات النهائية لافتتاح الجمعية العمومية لاتحاد شركات الطيران الأفريقية

الطيران المدني
الطيران المدني
ads

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اليوم،  عبد الرحمن بيرثي، السكرتير العام لاتحاد الشركات الطيران  الأفريقية، بمقر  ديوان عام الوزارة، حيث تم استعراض الاستعدادات النهائية لاستضافة شركة مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، فعاليات الجمعية العمومية الـ56 لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA)، المقرر انعقادها خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2024، والتي تعد أكبر تجمع لشركات الطيران الأفريقية.

وزير الطيران يبحث الاستعدادات النهائية لافتتاح الجمعية العمومية لاتحاد شركات الطيران الأفريقية

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين قطاع الطيران المدني المصري واتحاد شركات الطيران  الأفريقية لتحقيق التكامل الإقليمي تحت مظلة سوق نقل  جوى افريقى موحد.

كما تم مناقشة عددًا من القضايا المؤثرة على شركات الطيران الأفريقية، والتحديات التى تواجهها وعلى رأسها قضايا السلامة وأمن الطيران. كما تم استعراض الأنشطة الحالية وخطط الاتحاد الأفريقي المستقبلية لتطوير خدمات المطارات لشركات الطيران الافريقيه، وتعزيز التعاون فيما بينهم  .

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني أن وزارة الطيران المدني تواصل تعزيز دورها الريادي في دعم التكامل الأفريقي في مجال الطيران المدني، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد الأفريقي،، مشددًا  على حرص الدولة المصرية على تحسين  الربط الجوي بين رحلات دول القاره الأفريقية، بما يدعم حجم التبادل التجاري والاقتصادى، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة الجوية. كما شدد على أهمية تعزيز مكانة النقل الجوي الأفريقي على المستوى الدولي ودعم الكيانات الأفريقية في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الحفني إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يسعى لتحقيق بيئة مستدامة للأجيال القادمة من خلال تبني مبادرات تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمطارات، وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على تطبيق خطط السلامة والملاحة الجوية العالمية، واستخدام التكنولوجيا الحديثه فى هذا المجال  .

ومن جانبه أعرب السيد عبد الرحمن بيرثي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي.عن بالغ تقديره بلقاء الدكتور سامح الحفي وزير الطيران المدني المصري، مؤكدًا على أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون المشترك بين دول القارة في مجال الطيران المدني. كما أشاد بالدور البارز الذي تلعبه مصر في دعم وتعزيز العلاقات الأفريقية على كافة الأصعدة، وأثنى على جهود مصر للطيران في تنظيم الجمعية العمومية، التي ستوفر منصة حيوية لمناقشة القضايا المتعلقة بالسلامة وأمن الطيران وتعزيز التعاون بين شركات الطيران الأفريقية.


كما أشاد بيرثي بالجهود التي تبذلها مصر للطيران في استضافة الجمعية العمومية رقم 56 لاتحاد شركات الطيران الأفريقية(AFRAA)، والتي ستشكل منصة مهمة لمناقشة القضايا المتعلقة بالسلامة وأمن الطيران، إضافة إلى تعزيز التعاون بين شركات الطيران في القاره الافريقيه.

جدير بالذكر أن الجمعية العمومية رقم 56 لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA) ستُعقد تحت رعايه وزارة الطيران المدنى ممثلة فى شركة مصر للطيران، بحضور أكثر من 400 شخصية بارزة في مجال الطيران من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك رؤساء شركات الطيران الأفريقية، وممثلي منظمات دولية مثل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) )والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والاتحاد العربى للنقل الجوى (AACO ) بالإضافة إلى ممثلي سلطات الطيران المدني، وشركات المطارات، ومصنعي الطائرات، وموردي قطع الغيار والخدمات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الطيران اتحاد شركات الطيران الافريقية الاتحاد العربي للنقل الجوي الاتحاد العربي للنقل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران سامح الحفني وزير الطيران شركات الطيران الافريقية شركة مصر للطيران شركات الطيران مجال الطيران المدني مجال الطيران مصر للطيران ‏⁦‪ SenCalKapimi‬⁩

مواد متعلقة

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تختتم ورشة عمل حول الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي

الأدوية المسموح بحملها بحوزة المسافر على متن الطائرة

مؤتمر الأطراف COP29 بأذربيجان، استعراض إنجازات جامعة عين شمس فى ترشيد الطاقة والمياه

التعليم العالى: الاستشعار من البُعد يبحث تعزيز التعاون مع سفير أستراليا

مصر للطيران تنقل الأوركسترا الملكي البريطاني لإحياء حفلين بالمتحف المصري الكبير

حصاد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية

خدمات إضافية يحصل عليها المسافر على متن الطائرة

تفاصيل السنة التأسيسية بالجامعات الخاصة والأهلية.. نجاح التجربة قد يعممها بالجامعات الحكومية.. ورشة عمل لمناقشة تفعيل القرار.. دينا أحمد: ضرورية في ظل تدني مستوى خريجي كليات القمة

الأكثر قراءة

من يتحمل تكلفة استبدال العدادات القديمة؟.. الكهرباء تحسم الجدل

شبورة كثيفة وأمطار متوسطة، الأرصاد تعلن طقس الغد

أول تعليق من محامي أسرة ضحية أحمد فتوح بعد الحكم عليه

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات السبت (آخر تحديث)

عصام الحضري عن فوز هاني أبو ريدة برئاسة اتحاد الكرة: عاد من يستحق

مصدر أمنى يكشف حقيقة خطاب منسوب للداخلية عن قتلى فض اعتصامى رابعة والنهضة

رسميًا، فوز هاني أبوريدة وقائمته برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

بايموشن العفريت، بيراميدز يرد على اعتذار لاعب الأهلي للجمهور بسبب عيد ميلاد مروان حمدي

منوعات

المزيد

صانع محتوي جزائري يحتال لجمع الأموال بزعم الأعمال الخيرية

مكافحة بق الفراش في شقة يتسبب بـكارثة لحي كامل بتركيا

روسيا تكشف عن كاميرا جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (2 – 5)

كيف يُلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

فضل سورة مريم واسمائها والأحاديث الضعيفة المتداولة بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads