استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اليوم، عبد الرحمن بيرثي، السكرتير العام لاتحاد الشركات الطيران الأفريقية، بمقر ديوان عام الوزارة، حيث تم استعراض الاستعدادات النهائية لاستضافة شركة مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، فعاليات الجمعية العمومية الـ56 لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA)، المقرر انعقادها خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2024، والتي تعد أكبر تجمع لشركات الطيران الأفريقية.

وزير الطيران يبحث الاستعدادات النهائية لافتتاح الجمعية العمومية لاتحاد شركات الطيران الأفريقية

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين قطاع الطيران المدني المصري واتحاد شركات الطيران الأفريقية لتحقيق التكامل الإقليمي تحت مظلة سوق نقل جوى افريقى موحد.

كما تم مناقشة عددًا من القضايا المؤثرة على شركات الطيران الأفريقية، والتحديات التى تواجهها وعلى رأسها قضايا السلامة وأمن الطيران. كما تم استعراض الأنشطة الحالية وخطط الاتحاد الأفريقي المستقبلية لتطوير خدمات المطارات لشركات الطيران الافريقيه، وتعزيز التعاون فيما بينهم .

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني أن وزارة الطيران المدني تواصل تعزيز دورها الريادي في دعم التكامل الأفريقي في مجال الطيران المدني، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد الأفريقي،، مشددًا على حرص الدولة المصرية على تحسين الربط الجوي بين رحلات دول القاره الأفريقية، بما يدعم حجم التبادل التجاري والاقتصادى، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة الجوية. كما شدد على أهمية تعزيز مكانة النقل الجوي الأفريقي على المستوى الدولي ودعم الكيانات الأفريقية في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الحفني إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يسعى لتحقيق بيئة مستدامة للأجيال القادمة من خلال تبني مبادرات تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمطارات، وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على تطبيق خطط السلامة والملاحة الجوية العالمية، واستخدام التكنولوجيا الحديثه فى هذا المجال .

ومن جانبه أعرب السيد عبد الرحمن بيرثي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي.عن بالغ تقديره بلقاء الدكتور سامح الحفي وزير الطيران المدني المصري، مؤكدًا على أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون المشترك بين دول القارة في مجال الطيران المدني. كما أشاد بالدور البارز الذي تلعبه مصر في دعم وتعزيز العلاقات الأفريقية على كافة الأصعدة، وأثنى على جهود مصر للطيران في تنظيم الجمعية العمومية، التي ستوفر منصة حيوية لمناقشة القضايا المتعلقة بالسلامة وأمن الطيران وتعزيز التعاون بين شركات الطيران الأفريقية.



كما أشاد بيرثي بالجهود التي تبذلها مصر للطيران في استضافة الجمعية العمومية رقم 56 لاتحاد شركات الطيران الأفريقية(AFRAA)، والتي ستشكل منصة مهمة لمناقشة القضايا المتعلقة بالسلامة وأمن الطيران، إضافة إلى تعزيز التعاون بين شركات الطيران في القاره الافريقيه.

جدير بالذكر أن الجمعية العمومية رقم 56 لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA) ستُعقد تحت رعايه وزارة الطيران المدنى ممثلة فى شركة مصر للطيران، بحضور أكثر من 400 شخصية بارزة في مجال الطيران من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك رؤساء شركات الطيران الأفريقية، وممثلي منظمات دولية مثل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) )والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والاتحاد العربى للنقل الجوى (AACO ) بالإضافة إلى ممثلي سلطات الطيران المدني، وشركات المطارات، ومصنعي الطائرات، وموردي قطع الغيار والخدمات.